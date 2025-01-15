Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Школьнику в Рязани выстрелили в глаз из пластмассового пистолета
Учащийся одной из рязанских школ в среду выстрелил из игрушечного пистолета сверстнику, пострадавшего госпитализировали, сообщают СМИ.
Пострадавший является одноклассником стрелявшего, они учатся в восьмом классе, передает RT.
Угрозы жизни восьмиклассника на данный момент нет. В полиции Рязани пояснили, что игрушечный пистолет с пластмассовыми шариками приобретался на одном из маркетплейсов.
В декабре в Ленобласти 13-летний мальчик был госпитализирован после попадания пули в глаз, предположительно выпущенной одноклассником из пневматического пистолета.