Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
В Ленобласти школьник получил ранение глаза из пневматического пистолета
13-летний мальчик был госпитализирован в Ленинградской области после попадания пули в глаз, предположительно выпущенной одноклассником из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В сообщении говорится, что школьник 13 лет оказался в больнице после того, как его ранили в глаз из пневматического пистолета в Ленобласти. Инцидент произошел в садоводстве «Нижняя Колония», откуда мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу Ломоносовского района, передает РИА «Новости».
Медики извлекли пулю из глаза пострадавшего. По предварительным данным, травму подростку мог нанести его одноклассник. В настоящее время полиция занимается выяснением всех обстоятельств происшествия и проводит необходимые следственные действия.
Ранее СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в школе города Губкинский ученик выстрелил из пневматического пистолета, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.