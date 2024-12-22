В Ленобласти школьник получил ранение глаза из пневматического пистолета

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что школьник 13 лет оказался в больнице после того, как его ранили в глаз из пневматического пистолета в Ленобласти. Инцидент произошел в садоводстве «Нижняя Колония», откуда мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу Ломоносовского района, передает РИА «Новости».

Медики извлекли пулю из глаза пострадавшего. По предварительным данным, травму подростку мог нанести его одноклассник. В настоящее время полиция занимается выяснением всех обстоятельств происшествия и проводит необходимые следственные действия.

Ранее СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в школе города Губкинский ученик выстрелил из пневматического пистолета, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.