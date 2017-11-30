Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство

Статистика показывает существенный приток иностранных денег в российскую экономику. Что самое важное – спекулятивный, нацеленный на фондовый рынок иностранный капитал, наоборот, уходит из России, а вместо него приходят желающие вложить в реальное производство. У этой тенденции есть сразу несколько приятных для России особенностей.

Приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор России в этом году превысит 30 млрд долларов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, если в прошлом году, по подсчетам EY, насчитывалось 205 новых проектов с участием прямых иностранных инвестиций (а это самый высокий показатель за 12 лет), то в 2017 году их число вырастет на 25%. В итоге появится порядка 260 новых проектов.

И еще одна особенность – иностранцы стали инвестировать не только в двух столицах России. Наоборот, их теперь куда больше интересуют возможности вложений в региональные проекты. По словам Дмитриева, порядка 80% инвестиций РФПИ и партнеров приходится на регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы можем с уверенностью сказать, что в регионах привлекательные инвестиционные проекты есть – сейчас инвестиции РФПИ осуществлены в более чем 95% регионов России. На Москву приходится менее 10% выручки портфельных компаний РФПИ. В числе регионов – лидеров по количеству проектов РФПИ – Свердловская область, Красноярский край, Ленинградская область», – пояснил глава фонда.

Озвученные РФПИ 30 млрд долларов прямых иностранных инвестиций – это реальное достижение. «Такой рекордный приток означает, что большое число инвесторов опять поверили в российскую экономику», – говорит управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

И это неудивительно на фоне небольшого, но роста ВВП России, стабильного роста цен на нефть, укрепления рубля, рекордно низкой инфляции и – что не менее важно для иностранных инвесторов – стабильной внутриполитической ситуации.

«Российский рынок по-прежнему остается одним из перспективных среди рынков развивающихся стран. И если обстоятельства складываются благоприятно, как это происходит сейчас, то в страну начинают вливаться деньги. Причем

важно, что это не спекулятивный капитал – инвестиции идут в развитие производств, что не может не радовать»,

– говорит Касьянова. Об этом говорит и тот факт, что Россия поднялась на 35-е место в международном рейтинге условий для бизнеса Doing Business – 2017. Шесть лет назад наша страна занимала лишь 124-ю строчку.

Важно, что еще недавно ситуация с инвестициями выглядела совсем иначе. После ввода первых финансовых санкций против России и вплоть до второго квартала 2016 года по прямым внешним инвестициям наблюдался полный провал. И только с прошлогодней весны инвестиции из-за рубежа начали нарастать, а в 2017-м прямые квартальные инвестиции в небанковский сектор вышли на докризисные уровни, отмечает начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Иностранные компании вновь стали активно вкладывать средства в создание новых заводов, фабрик, магазинов в России. «Речь идет о производстве различных машин, техники, лекарств, продуктов питания. Инвестиции идут также в строительство и недвижимость. Но, конечно, наибольший интерес традиционно вызывают проекты, связанные с добычей полезных ископаемых и металлургией», – говорит Касьянова.

Интересно, что на смену ушедшим из-за санкций западным инвесторам пришли деньги с Востока. «Главную позицию занял Китай, для которого российский рынок открывает широкие возможности по сравнению с внутренним рынком, где крайне высокая конкуренция», – говорит Артем Деев из Amarkets.

Конечно, в числе стратегических – вложения китайских инвесторов в российский нефтегазовый сектор. «Однако идут вложения и из других регионов – Евросоюза и Японии, с которыми Россия активно развивает торгово-экономические связи», – отмечает Бушуев. Есть европейские компании, которые вкладываются в региональные отрасли, такие как животноводство, растениеводство, а также в легкую и тяжелую промышленность. Например, этим летом финская компания Valio запустила на заводе в Одинцовском районе Подмосковья новую линию для увеличения в полтора раза производства плавленого сыра Viola. Вьетнамская компания TH True Milk, которая контролирует 30% молочного рынка Вьетнама, развивает проекты в российских регионах на миллиарды долларов по строительству молочных ферм, комбикормовых заводов и ферм по выращиванию крупного рогатого скота.

Между тем заметен некий перелом: приход рекордного объема прямых инвестиций произошел на фоне оттока инвестиций из российских фондов. Отток составил 900 млн долларов – и это больше средств, полученных в сумме в 2015 и 2016 годах.

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«Отток капитала идет в основном из тех секторов экономики, которые попали под санкции. Выходят в основном западные инвесторы. И в большинстве случаев это спекулятивные инвесторы, которые стремятся заработать на позитивно развивающихся рисках. Вместо них приходят реальные инвесторы, которые развивают отдельные секторы экономики и зарабатывают на этом», – говорит Артем Деев.

«И все же пока Россия остается привлекательной больше для спекулятивных и рисковых инвестиций. Ведь согласно рейтингу S&P Россия находится на «мусорном» уровне. И нынешний приток во многом тоже является рисковым для инвесторов, хотя вложенные средства и дают относительно высокий доход», – говорит Касьянова. Впрочем, позитивные макроэкономические показатели российской экономики должны в 2018 году наконец заставить рейтинговые агентства поднять рейтинг страны до обоснованного.

В любом случае позитивно настроенные реальные инвесторы куда лучше негативно настроенных фондовых. «В 2018 году можно ожидать роста прямых инвестиций. И если бы не санкции, рост был бы еще значительнее», – резюмирует Татьяна Касьянова.