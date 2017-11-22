Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»

Резервный фонд к концу этого года, как и ожидалось, исчерпается полностью. С другой стороны, 2017-й принес бюджету дополнительно аж 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. Похоже, государство прекращает тратить заработанные на черный день средства – и начинает их снова накапливать.

Дополнительные доходы бюджета в 2017 году составят 1,5 трлн рублей по сравнению с первой редакцией закона о бюджете. Это следует из материалов Министерства финансов, передает RNS.

Рост нефтегазовых доходов объясняет примерно две трети прироста доходов, указывает Минфин. Иными словами, рост цен на нефть выше прописанных в бюджете 40 долларов за баррель принес дополнительно 1 трлн. Еще треть, или 0,5 трлн, принес рост доходов ненефтегазового сектора и увеличение налоговых поступлений благодаря улучшению собираемости ФНС налога на прибыль и НДФЛ. Так, ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2017 году выросли на 7%, до 9,02 млрд рублей (по сравнению с заложенным в законе о бюджете), и составили 9,8% ВВП.

Интересно, что дефицит бюджета по итогам 2017 года оценивается как раз в эти 1,5 трлн рублей (или 1,6% ВВП). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс». Причем изначально дефицит бюджета ожидался больше – 2,5% ВВП, однако его удалось снизить в полтора раза.

Причины здесь две. Во-первых, некоторые ведомства просто не успели потратить запланированные средства. Во-вторых, снижению дефицита способствовал рост доходов на фоне восстановления экономики. Ненефтегазовый дефицит ожидается на уровне всего 8% ВВП. «Это лучший показатель с 2010 года», – отметил Силуанов.

Собственно, на финансирование дефицита бюджета будет направлен весь объем Резервного фонда – это 1 трлн рублей и еще 660 млрд из ФНБ (Фонда национального благосостояния). Тем самым, как и ожидалось, в 2017 году Россия исчерпает полностью Резервный фонд, накопленный в «жирные годы» высоких цен на нефть. А вот в ФНБ еще должно остаться более 3,2 трлн рублей. В следующем году Резервный фонд и ФНБ хотят объединить.

Теоретически дополнительные доходы (на 1,5 трлн рублей) можно было напрямую пустить на финансирование дефицита бюджета (в 1,5 трлн), тем самым сохранив резервы либо инвестировав их в поддержку промышленности или на инфраструктурные проекты. Однако в России работает иная система: дефицит бюджета финансируется из резервов, которые пополняются за счет появления дополнительных доходов. «Все это разные карманы одного пиджака, по которым рассовывается одна и та же заначка, и не так важно, в каком кармане сколько именно лежит в конкретный день. Важно, сколько это все дает в сумме», – говорит Петр Пушкарев из ГК TeleTrade.

На эту тему

Почему бы не потратить дополнительные 1,5 трлн? «Прежде всего потому, что в 2018 году теоретически больше неопределенности по притоку капитала. Например, не исключено, что американцы все же «вынут из рукава» санкции на суверенный долг России. Поэтому излишки сразу тратить неразумно», – говорит Пушкарев. Возможны и другие риски.

Зато дополнительные доходы позволяют Минфину проводить валютные интервенции и тем самым влиять на укрепление или ослабление курса рубля. В декабре, например, ведомство должно скупить рекордный объем валюты на 204 млрд рублей. В любой момент Минфин может решить обменять эту валюту обратно на рубли и пополнить ими резервы.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что сейчас можно запастись долларами по хорошему курсу, а потом продать при существенном росте курса, например после президентских выборов. Да и цена нефти в любой момент может снова упасть. С другой стороны, отмечает Жарский, правительство может разместить народные ОФЗ на несколько миллиардов и направить эти деньги на закупку валюты в Резервный фонд. «Это будет беспроигрышная инвестиция с доходностью от 10% годовых, если доллар подорожает в 2018 году хотя бы до ориентира Минфина в 65 рублей. Скорее всего, нас ждет мягкая девальвация, которая даст возможность заработать на росте курса доллара, поддержать экспортеров и выполнить бюджет», – говорит Жарский.

В 2018 году в России заработает слегка обновленное бюджетное правило. Минфин будет закупать валюту без посредничества Центробанка и ориентироваться не на прогнозный курс рубля, а на фактический. Эта валюта будет лежать на специальных счетах ЦБ, а в начале следующего (2019-го) года эти средства будут зачислены в резервы.

Ожидается, что

в 2018 году российский бюджет получит в два, а то и в три раза больше дополнительных нефтегазовых доходов, чем в уходящем.

При среднегодовой цене нефти 54–55 долларов за баррель они составят 2 трлн рублей, а при нефти по 60 долларов за баррель – 2,8 трлн. Именно на такие суммы планирует скупать валюту Минфин, чтобы потом пополнить единый резервный фонд.

А в 2018 году уже даже 2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов перекроют те траты резервов, которые предусмотрены на следующий год, отмечает Минфин.

После продления сделки ОПЕК+ прогнозы по нефти благоприятные. Минэкономразвития обещает повысить прогноз на 2018 год с 43,8 до 50 долларов за баррель. Центробанк уже повысил свой прогноз – с 44 до 55 долларов за баррель. «Нефть будет поддержана растущим мировым спросом на фоне роста мировой экономики на 3%, а также снижением излишков запасов в мире почти на 200 млн баррелей», – считает Петр Пушкарев.