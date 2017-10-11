Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году Россияне с насмешкой вспоминают несбывшиеся «страшилки 2017 года» 7 января 2018, 17:26

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Текст: Олег Исайченко

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Сообщить об ошибке • Вопреки предсказаниям оппозиционно настроенных экспертов, в России в прошлом году не случилось ни экономического краха, ни революции. Зато успешно заработали новые социальные лифты, начался рост экономики. И даже начало президентской избирательной кампании оказалось ярче, чем ожидали скептики. Какими же еще мрачными пророчествами пугали россиян в начале 17-го года? Новый год – отличный повод для любителей пессимистичных и фаталистских прогнозов выдвинуть новые пророчества о том, какие неурядицы ожидают россиян. В наступившем году нас пугают в основном экономическим крахом – от нового скачка курса доллара до обвала российского сельского хозяйства. Однако год назад спектр мрачных прогнозов был еще шире – от полной международной изоляции до новой революции по аналогии с событиями октября 1917 года. Газета ВЗГЛЯД напоминает основные «страшилки», звучавшие ровно год назад. Им так и не суждено было сбыться. И начать тут стоит как раз с революционных предчувствий. Ожиданиями волнений отличались не только любители нумерологии и теории о цикличности истории, проводившие прямую аналогию между 1917 и 2017 годом. Ряд политологов также предрекали России рост массовых протестов. А в качестве заводилы протестной активности рассматривался оппозиционный блогер Алексей Навальный. «В перспективы Навального в 2017 году верило очень большое количество людей. Считалось, что он вышел из своего падения после Крыма в 2014–2015 годах, находится «на марше» и готов потрясти всю общественность, устроит «новый 2011 год», – отмечает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Новый Ленин из Навального не вышел Однако в итоге Навальный россиян так и не потряс. Если в марте его митинги собирали по несколько тысяч человек (как в Москве, так и в регионах), то, к примеру, 24 декабря на уличную акцию в столице, которую оппозиция считает своей опорой, вышли всего лишь 300 человек. «Он растерял весь свой потенциал, – констатирует Матвейчев. – Максимум у него был в апреле, после чего все пошло на минус, как он ни пытался радикализировать свои акции, но интереса к себе вернуть не смог». «Навальный начинал этот год в ранге эдакого предводителя молодежи. И даже имел на сем поприще некоторый успех. Все-таки на его уличные акции в марте и июле приходило от полутора тысяч молодых людей и больше», – рассказал политолог Владимир Киреев «Ридусу». «Теперь же, напротив, массовая поддержка фигуры Навального с каждым месяцем тает. Его не зарегистрировали кандидатом в президенты, а у тех, кто его как бы поддерживал, почти ноль реакции. Где толпы недовольных у здания ЦИК? Где масштабная интернет-кампания недовольных? Ничего этого нет. Лишь какие-то одинокие посты в социальных сетях с призывами бойкотировать грядущие выборы и 500 человек у здания ЦИК», – подчеркнул он. На эту тему Навальный не просто не сумел привлечь на свою сторону серьезную аудиторию, но и стать консолидированным лидером протеста, о чем он явно мечтал. Но с другими представителями оппозиции у него, напротив, возникало все больше противоречий. Он значительно маргинализировал собственную фигуру, превратившись из политического деятеля в «блогера школоты». Причина – Навальный и его команда не сумели выйти за рамки избитых лозунгов, не предложили интересную внутриполитическую повестку. В итоге даже его поклонники под конец года раскритиковали представленную оппозиционером программу, указывая на ее оторванность от реальности. Грудинин, Собчак и Гордон оживили гонку Среди тех экспертов, кто не ждал революционных потрясений, многие были уверены в провале избирательных кампаний в России – дня голосования в сентябре и только что стартовавшей президентской. Поскольку ее исход предрешен, говорили они, то снижается интерес избирателей, а соответственно и явка. Вместе с тем даже оппозиционно настроенные политологи признавали региональные и муниципальные выборы честными. Что они прошли чище, чем когда бы то ни было, признали и участники, и наблюдатели. Об этом же косвенно говорит и неплохой уровень явки (к примеру, в Мордовии явка составила 55,62 процента, в большинстве остальных регионов –35–37 процентов, низкой же она была разве что в Москве – 14,8 процента). При этом результаты показали высокий процент поддержки когорты новых управленцев – врио губернаторов, незадолго до этого назначенных президентом. «То, что в России низкая явка на выборах, стало чуть ли не аксиомой. Но так ли на самом деле? Нам все время говорят, что образцовым демократическим обществом являются США – наверное, явка у них там должна быть очень высокая? Давайте посмотрим. Возьмем для примера последние губернаторские выборы в Соединенных Штатах. Южная Каролина – 43 процента, Оклахома – 41, Луизиана – 40, Техас – 34. В Нью-Йорке и того хуже – 33 процента, в Кентукки – 30, наконец, в Айдахо – 26. Это значительно ниже, чем средняя явка на губернаторских выборах в России», – отметил Матвейчев. Стартовавшая президентская гонка также не выглядит скучной. Уже сам список участников выборов стал для многих сюрпризом. Только двое участников выборов-2012 заявились на следующие – это Владимир Путин и Владимир Жириновский. Смелым и «свежим», а также чрезвычайно резонансным стало выдвижение телеведущей Ксении Собчак. Не сильно отстала от нее и правозащитница Екатерина Гордон, также изъявившая желание баллотироваться. Потенциально интересным может оказаться и участие бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сюрприз избирателям сделала и КПРФ, предложив кандидатуру одного из самых успешных агропромышленников России – Павла Грудинина. Стартовавшая президентская гонка также не выглядит скучной. Уже сам список участников выборов стал для многих сюрпризом. Только двое участников выборов-2012 заявились на следующие – это Владимир Путин и Владимир Жириновский. Смелым и «свежим», а также чрезвычайно резонансным стало выдвижение телеведущей Ксении Собчак. Не сильно отстала от нее и правозащитница Екатерина Гордон, также изъявившая желание баллотироваться. Потенциально интересным может оказаться и участие бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сюрприз избирателям сделала и КПРФ, предложив кандидатуру одного из самых успешных агропромышленников России – Павла Грудинина. «Россия – крупнейший мировой игрок, и неинтересных выборов тут не может быть. Даже вне зависимости от кандидатов раскачка идет серьезная. Можно даже по ленте в «Фейсбуке» судить: я обычно блокирую распространителей всякой пропаганды, но даже у меня половина контента – это различные заявления, генерируемые сайтами, зарегистрированными на Украине и в Европе. Накачка идет очень серьезная», – подчеркнул Матвейчев. Москва возвращает в международный лексикон понятие «дружба народов» Еще одна популярная страшилка – про международный бойкот России – родилась очень давно. Однако в прошлом году заиграла новыми красками – после того как надежды на оттепель в отношениях РФ и США с приходом Трампа не сбылись. «Присутствуя на Ассамблее Межпарламентского союза, я сам видел, как после выступления Владимиру Путину около сорока минут не давали возможности выйти из зала и уехать на следующие мероприятия», – цитирует «Ридус» председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Конечно, это не была насильственная акция, все происходило по взаимному согласию, но это была толпа не в одну сотню человек, причем в первую очередь это были парламентарии, в том числе и первые лица зарубежных парламентов, которые хотели пообщаться с президентом России, сделать с ним фотографию, высказать ему свои личные симпатии, отметил сенатор. «Китай, Индия и даже европейские страны все чаще стали говорить США «нет». И инициатором этого часто становится Россия. США в ответ истерят и, скорее всего, продолжат расширение списка санкций. Но наша страна в любом случае уже приобрела целый ряд региональных союзников», – отмечает в комментарии изданию URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для всего мира Владимир Путин представляет живое воплощение того, как можно на равных разговаривать с Соединенными Штатами. Отсюда и всплеск почитания нашего президента», – выразил мнение президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. «А для людей, которые настроены против империализма, Путин является и лидером всего мира, что мы, собственно, и увидели на «А для людей, которые настроены против империализма, Путин является и лидером всего мира, что мы, собственно, и увидели на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Россия, руководимая Путиным, еще раз доказала, что готова вести за собой всех тех, кому не по нраву империалистические устремления стран Запада. В этом смысле наша страна подтвердила, что по праву считается преемницей Советского Союза, который, как известно, защищал и опекал полмира», – уверен политолог. И действительно, тот факт, что в разгар рассуждений об изоляции в России прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, количество участников и делегаций разных стран на котором было рекордным за всю историю таких форумов, очень показателен. Очевидно, что зарубежная молодежь интересуется Россией, а также симпатизирует ей и ее лидеру. Таким образом, Россия фактически возвращает в международный лексикон понятие дружбы народов. Мундиаль уже не отнимут Опасения, что Россия может быть лишена прав на Чемпионат мира по футболу или не успеет подготовиться к нему, также не оправдались. Комиссия ФИФА высоко оценила степень готовности РФ впервые в своей истории принять мундиаль. Кроме того, в прошлом году на высочайшем уровне в России прошел Кубок Конфедераций, линий раз продемонстрировав способность нашей страны проводить крупнейшие международные состязания. «Чемпионат – это крупная во всех смыслах акция, связанная и с развитием инфраструктуры спорта, и с ростом общественного внимания к России. Атлетический спорт – штука интересная, имеющая своих сторонников, но все же его аудитория значительно менее масштабна. Футбол же – это массовый вид спорта, крупное зрелище, которое привлечет толпы фанатов, и эффект будет несопоставимо выше, сможет полностью компенсировать ущерб, нанесенный недопуском к Олимпиаде», – отметил в комментарии URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Путин выполнил обещание преодолеть кризис за два года Развенчал 2017 год и многие экономические опасения. Несмотря на сохранение санкционного противостояния Запада и России, полки в российских магазинах так и не опустели. Российские производители научились делать качественные сыры, в том числе считавшиеся эксклюзивными «пармезан», «камамбер» и «дор блю», производить мраморную говядину и многое другое. Мощный толчок произошел в развитии сельского хозяйства, появилось много новых малых фермерских предприятий. «Для человека очень важно, чтобы цены в магазине в течение года не менялись. В глобальном же смысле: страна реализует сегодня такие мегапроекты, как Крымский мост, освоение Арктики – такого несколько десятилетий не было. В прошлом году мы наконец-то снова стали мировыми лидерами по экспорту зерна!» – указал Дмитрий Гусев. «Санкции возымели обратный результат: в ответ мы стали развивать собственное производство, – отметил он. – И это уже не изменить. Что тут может измениться: зерно перестанет расти или коровы перестанут давать молоко? И если раньше более половины продуктов в магазинах у нас были импортные – теперь это все отечественное производство. И показателен пример с экспортом зерна – в результате санкций научились развивать собственную экономику». Не сбылись в этом году и предсказания о скачке цен. Напротив, инфляция в России в 2017 году опустилась до своего исторического минимума – менее 2,5 процента. Если по отдельным категориям товаров и росли цены, то незаметно для конечного покупателя. Кроме того, экономика вышла из рецессии и начала постепенное восстановление: рост ВВП составил около двух процентов, индекс промышленного производства вырос на 1,2 процента, оборот внешней торговли – на 23,6 процента, а розничной – на 2,7 процента, инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2 процента. Таким образом, фактически сбылся воспринимавшийся экспертами с иронией прогноз Владимира Путина на декабрьской пресс-конференции 2014 года о том, что России удастся преодолеть кризис за два года. Успешно заработали программы развития НКО и социальные лифты Рассеял ушедший год и расхожее опасение, что в стране падает гражданская активность, а люди становятся все более безразличными по отношению друг к другу. Совсем наоборот, в стране наблюдается рост количества волонтеров и добровольцев. По разным оценкам, от 17 до 26 процентов населения уже так или иначе участвуют в добровольчестве. От 47 до 58 процентов готовы объединяться в волонтерские группы. В декабре в Москве прошел крупнейший в истории страны фестиваль добровольцев, а 2018 год объявлен в России «годом добровольца». Как поясняет Алексей Мухин: «Даже в странах, где социальный пакет хорош и велик, существенную роль по организации комфортной жизни в стране несут на себе волонтерские организации, государство же несет лишь функцию контроля. Важно это и в социальном плане, поскольку подобные движения развивают в обществе необходимые социальные качества». Активизации волонтерства способствовала программа развития некоммерческих организаций. Вопреки навязываемому мнению о проблемах с данным сектором в России, президентские гранты дали НКО новые возможности. В прошлом году достигнуты рекордные показатели за 12 лет существования системы грантов для некоммерческих неправительственных организаций. На два конкурса 2017 года представлено 16 166 проектов, из них на второй конкурс – 9543 проекта из всех регионов страны. Это более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет, не говоря уже о том, что впервые в конкурсах участвовали НКО из всех субъектов РФ. Активизации волонтерства способствовала программа развития некоммерческих организаций. Вопреки навязываемому мнению о проблемах с данным сектором в России, президентские гранты дали НКО новые возможности. В прошлом году достигнуты рекордные показатели за 12 лет существования системы грантов для некоммерческих неправительственных организаций. На два конкурса 2017 года представлено 16 166 проектов, из них на второй конкурс – 9543 проекта из всех регионов страны. Это более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет, не говоря уже о том, что впервые в конкурсах участвовали НКО из всех субъектов РФ. «Важно, что в 2017 году грантодатели окончательно решили сосредоточиться на софинансировании проектов, когда субсидии получают лишь те НКО, которые вкладывают в проект и собственные средства», – отмечает Алексей Мухин. По словам политолога, тем самым подобные организации приучаются к необходимости самостоятельно изыскивать средства, государство же становится для них лишь регулирующим фактором, облегчающим первые шаги. Пессимистичные заявления об отсутствии в России социальных лифтов в этом году также пошатнулись. Примером обратного стал старт проекта «Лидеры России», заявки на который подали порядка 300 тысяч человек. Идея открытых конкурсов на формирование новых управленческих кадров оказалась своевременной и востребованной, она также продемонстрировала высокий уровень доверия к организаторам конкурса. При этом уже список финалистов убедительно показал, что в конкурсе нет места блату или покровительству. «Очень успешный проект, воспринятый молодежью с большим энтузиазмом. Скоро финал, а там и множество студентов будет трудоустроено на очень престижных должностях. В России нет проблемы социальных лифтов – в отличие от Европы, у нас нет проблемы в 70 процентов безработицы среди молодежи. Но это такой «скоростной лифт», который для нас очень важен», – уверен Олег Матвейчев. Попытки «украсть Победу» дают обратный эффект Не оправдалось и опасение, что россияне, прежде всего новое поколение, забывают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Ярким опровержением таких «страшилок» может служить увеличивающийся с каждым годом масштаб народной акции «Бессмертный полк». В 2017 году участие в ней приняли 7,8 млн человек по всей стране (на 1,6 млн больше, чем в 2016-м), из них в Москве – 850 000 (на 150 000 больше, чем годом ранее). Алексей Мухин увидел в этом и невольную заслугу Запада. «Благо наши западные партнеры своими попытками ревизии истории, попытками «украсть» нашу Победу, тем самым привлекают внимание к этой теме, в том числе и провоцируют молодежь внимательнее ее изучать», – подытожил эксперт. 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