2017 год мог быть другим. 2018-й – может.

Взгляд
31 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
Перейти а раздел…

Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
Перейти а раздел…

«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
Перейти а раздел…

«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
Перейти а раздел…

Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
Перейти а раздел…

2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...

Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
      Подробности...

      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
          Трамп похвастался «историческими успехами» коалиции в Ираке и СирииРоссийский боец Нурмагомедов победил бразильца в Лас-ВегасеВ результате стрельбы в кафе на Кубани погибли три человекаПять человек погибли в ДТП с ехавшим из России автобусом в Тбилиси
          Подозреваемый в стрельбе вблизи Красной площади задержанУ детей есть причина бояться Деда МорозаЯпония собралась купить еще несколько десятков американских F-35AВ бывшей «столице» ИГИЛ Ракке нашли братские могилы жертв массовых казней
          Подозреваемый в убийстве молодой пары ранил ножом полицейского в ПриморьеNYT: Дело о «вмешательстве» России возникло из пьянки двух политиковУкраинская полиция допросила захватчика почты в ХарьковеНАСА показало бриллиантовую «звездную смерть» и другие лучшие снимки 17-го года (видео)

          докатились до Тегерана


          Массовые молодежные волнения в Иране привели к жертвам

          Дмитрий из Питера


          Опубликованы показания предполагаемого подрывника из «Перекрестка»

          Пусть жизнь «не кусает»


          Рогозины и их новая такса поздравили россиян с Новым годом

          все время предлагал чай


          Освобожденный мальчик удивлен поведением харьковского налетчика

          приревновал девушку


          Подозреваемый в стрельбе вблизи Красной площади задержан

          стратегическая артерия


          В Госдуме дали совет заинтересовавшимся Крымским мостом украинским военным

          получил награду


          Опубликовано фото совершившего засекреченный подвиг в Сирии российского спецназовца

          «внуки Андроника»


          Азербайджанского журналиста уволили за желание проломить голову русскоязычным детям

          «неравноценный обмен»


          Семен Пегов: В истории с обменом пленными в Донбассе есть очень любопытный нюанс

          Избирательная кампания


          Ирина Алкснис: Ломаются копья, споры до хрипоты, скандалы едва не доходят до мордобоя

          документальное подтвержждение


          Денис Селезнев: ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?

          2017 год мог быть другим. 2018-й – может

          В обычные дни позиция благодарно принимающего выглядит слабой, пораженческой, «недостаточно амбициозной». Но – не сегодня   31 декабря 2017, 16:35
          Фото: Александр Полегенько/РИА «Новости»
          Текст: Петр Тренин-Страусов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В стремительно уходящем 2017 году нужно успеть поблагодарить за многое из того, что было, и вдвойне за то, чего не произошло. Сейчас проще всего говорить – и проще всего быть услышанным, настолько это особое, волшебное время. Не факт, что новый, 2018-й, год станет от такой благодарности лучше. Но лучше станем мы сами в этом новом году.

          Уходящий год мог быть другим. Мир на планете и дружба народов. Космос – оживленная трасса для летательных аппаратов. Светлая эра справедливости, равенства и процветания не только на Земле, но и на Марсе. Об этом писали в далекое будущее наши советские соотечественники.

          В год столетия Русской революции «капсулы времени» с их посланиями вскрывались. Написанное вызывало смешанные чувства. В том числе – удивление и уважение к искренности, идеализму, наивности, открытости, которые так сильно контрастируют с нынешним миропониманием. 

          По совокупности причин Советский Союз не просуществовал достаточно, чтобы сохранить этот идеализм хотя бы в мечтах или на уровне государственной идеологии, однако его 74 года – это больше Вавилонского пленения или жизни Латинской империи после захвата Константинополя. А сама его идея оказалась до такой степени сильна, что даже сейчас, спустя более четверти века со дня развала СССР, по-прежнему невозможно достичь общественного консенсуса ни в оценке этого периода, ни в отношении к петроградским событиям столетней давности.

          Однако очевидная отдаленность той реальности, в которой были написаны послания из капсул, от нынешних нас хорошо подчеркивает, что мы вышли из «тисков» времени, в которых была зажата советская цивилизация.

          С одной стороны, советскую экономику и статистику «поджимал» 1913 год – последний спокойный год Российской империи. Урожай и удои, промышленное производство и продовольственное обеспечение, протяженность и скорость строительства железных дорог, уровень жизни рабочих и крестьян в советской статистике сравнивались именно с 1913 годом. Но советский пролетариат только в конце 1950-х годов стал жить примерно на том же уровне, что и рабочие в 1913-м. А советские крестьяне так никогда и не смогли зажить лучше, чем при Российской империи. 

          С другой стороны, верхним хронологическим ориентиром был как раз 2017-й – год столетия Великой Октябрьской революции, первый серьезный юбилей социалистической империи. Кому-то хочется считать, что этот юбилей словно бы перенесен в будущее, как переносят важные семейные торжества, если близкие люди не могут на них присутствовать.

          Но будущее может быть другим. Главное, что оно в принципе есть, а то, каким оно будет, зависит в том числе и от нас.

          2017 год мог быть другим. Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа, казалось, изменит отношения между Россией и Америкой – противостояние и политические козни уступят место уважительному сотрудничеству. Потепления ожидали не только для конкретных политических, военных или экономических шагов, но и подсознательно – чтобы вернуть ощущение мира и спокойствия.

          Этого не произошло, а произошло другое: закрывались консульства, сокращалась выдача виз, в горячих точках дело шло к «войне чужими руками», расцветали шпиономания, истерия и идеологический накал, накрывало разочарование от взаимных санкций, российский флаг отстранялся от Олимпиады, а впереди замаячила пока невербализованная угроза участию нашей сборной в нашем же чемпионате мира по футболу.

          Год мог быть другим, но российские спецслужбы предотвратили более 60 террористических актов, в том числе благодаря помощи США. Основные силы ИГИЛ* в Сирии и Ираке разбиты совместными усилиями больших держав. Международные команды космонавтов сменяют друг друга на МКС. ЦРУ раскрывает архивы времен холодной войны. Стороны говорят друг с другом и слышат друг друга, несмотря на антагонизм. А учреждения и компании вновь устраивают корпоративные новогодние застолья для своих сотрудников, предварительно отчитываясь об успехах за прошедший год.

          Год мог быть другим, но прогремели теракты, унесшие человеческие жизни в Санкт-Петербурге, Манчестере, Тегеране, Барселоне, Камбрильсе, Лондоне, Лас-Вегасе. Войны на Украине и в Сирии продолжили сеять смерть среди гражданских и военных. Социальное расслоение увеличивалось, а количество рабочих мест уменьшалось.

          Популярные психологические бизнес-тренинги советуют жестко подводить итоги прожитого года, находить и определять свои недостатки, обращать внимание на то, что не было сделано, разбирать причины и ставить амбициозные цели на предстоящий год, декомпозируя их до задач на каждый месяц. Так люди учатся создавать для себя правильную мотивацию и повышать собственную эффективность, в крайнем случае «подкручивая» свой график так, чтобы не терять впустую ни секунды. Это мир достижений, прибыли и «ничего личного». 

          Но под Новый год открывается окно для другого взгляда на жизнь – более романтического и свободного, менее прагматичного и циничного. Наконец-то можно выдохнуть: никто не будет против и криво не посмотрит – такие дни.

          Современная атмосфера стремления к успеху оставляет мало времени для благодарности за прошлый год. За то, что случилось и как случилось, а еще больше – за то, чего не случилось. Должно было неминуемо произойти, но каким-то чудом миновало.

          В обычные дни позиция благодарно принимающего выглядит слабой, пораженческой, лузерской, «недостаточно амбициозной». Но – не сегодня. 

          Конкретные списки того, за что каждый из нас может благодарить Бога (если верит), себя, своих близких и дальних в конце 2017-го, помогут объемно увидеть новый, 2018-й, год и себя в нем, свои больше-чем-рабочие задачи и заветные желания, к которым можно стать чуть ближе. Потому что, как с самого детства говорит нам Сергей Михалков, «под Новый год что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается».

          Тогда мы станем лучше, а 2018 год станет другим на человеческом уровне. Вне зависимости от того, что произойдет в мире, где всегда достаточно происходит и хорошего, и плохого, а мы никогда не узнаем заранее, какое плохое станет прелюдией для чего-нибудь хорошего.

          2017 год мог быть другим. 2018-й – может.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............