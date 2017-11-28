2017 год мог быть другим. 2018-й – может.

В стремительно уходящем 2017 году нужно успеть поблагодарить за многое из того, что было, и вдвойне за то, чего не произошло. Сейчас проще всего говорить – и проще всего быть услышанным, настолько это особое, волшебное время. Не факт, что новый, 2018-й, год станет от такой благодарности лучше. Но лучше станем мы сами в этом новом году.

Уходящий год мог быть другим. Мир на планете и дружба народов. Космос – оживленная трасса для летательных аппаратов. Светлая эра справедливости, равенства и процветания не только на Земле, но и на Марсе. Об этом писали в далекое будущее наши советские соотечественники.

В год столетия Русской революции «капсулы времени» с их посланиями вскрывались. Написанное вызывало смешанные чувства. В том числе – удивление и уважение к искренности, идеализму, наивности, открытости, которые так сильно контрастируют с нынешним миропониманием.



По совокупности причин Советский Союз не просуществовал достаточно, чтобы сохранить этот идеализм хотя бы в мечтах или на уровне государственной идеологии, однако его 74 года – это больше Вавилонского пленения или жизни Латинской империи после захвата Константинополя. А сама его идея оказалась до такой степени сильна, что даже сейчас, спустя более четверти века со дня развала СССР, по-прежнему невозможно достичь общественного консенсуса ни в оценке этого периода, ни в отношении к петроградским событиям столетней давности.

Однако очевидная отдаленность той реальности, в которой были написаны послания из капсул, от нынешних нас хорошо подчеркивает, что мы вышли из «тисков» времени, в которых была зажата советская цивилизация.

С одной стороны, советскую экономику и статистику «поджимал» 1913 год – последний спокойный год Российской империи. Урожай и удои, промышленное производство и продовольственное обеспечение, протяженность и скорость строительства железных дорог, уровень жизни рабочих и крестьян в советской статистике сравнивались именно с 1913 годом. Но советский пролетариат только в конце 1950-х годов стал жить примерно на том же уровне, что и рабочие в 1913-м. А советские крестьяне так никогда и не смогли зажить лучше, чем при Российской империи.



С другой стороны, верхним хронологическим ориентиром был как раз 2017-й – год столетия Великой Октябрьской революции, первый серьезный юбилей социалистической империи. Кому-то хочется считать, что этот юбилей словно бы перенесен в будущее, как переносят важные семейные торжества, если близкие люди не могут на них присутствовать.

Но будущее может быть другим. Главное, что оно в принципе есть, а то, каким оно будет, зависит в том числе и от нас.

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2017 год мог быть другим. Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа, казалось, изменит отношения между Россией и Америкой – противостояние и политические козни уступят место уважительному сотрудничеству. Потепления ожидали не только для конкретных политических, военных или экономических шагов, но и подсознательно – чтобы вернуть ощущение мира и спокойствия.

Этого не произошло, а произошло другое: закрывались консульства, сокращалась выдача виз, в горячих точках дело шло к «войне чужими руками», расцветали шпиономания, истерия и идеологический накал, накрывало разочарование от взаимных санкций, российский флаг отстранялся от Олимпиады, а впереди замаячила пока невербализованная угроза участию нашей сборной в нашем же чемпионате мира по футболу.



Год мог быть другим, но российские спецслужбы предотвратили более 60 террористических актов, в том числе благодаря помощи США. Основные силы ИГИЛ* в Сирии и Ираке разбиты совместными усилиями больших держав. Международные команды космонавтов сменяют друг друга на МКС. ЦРУ раскрывает архивы времен холодной войны. Стороны говорят друг с другом и слышат друг друга, несмотря на антагонизм. А учреждения и компании вновь устраивают корпоративные новогодние застолья для своих сотрудников, предварительно отчитываясь об успехах за прошедший год.

Год мог быть другим, но прогремели теракты, унесшие человеческие жизни в Санкт-Петербурге, Манчестере, Тегеране, Барселоне, Камбрильсе, Лондоне, Лас-Вегасе. Войны на Украине и в Сирии продолжили сеять смерть среди гражданских и военных. Социальное расслоение увеличивалось, а количество рабочих мест уменьшалось.

Популярные психологические бизнес-тренинги советуют жестко подводить итоги прожитого года, находить и определять свои недостатки, обращать внимание на то, что не было сделано, разбирать причины и ставить амбициозные цели на предстоящий год, декомпозируя их до задач на каждый месяц. Так люди учатся создавать для себя правильную мотивацию и повышать собственную эффективность, в крайнем случае «подкручивая» свой график так, чтобы не терять впустую ни секунды. Это мир достижений, прибыли и «ничего личного».



Но под Новый год открывается окно для другого взгляда на жизнь – более романтического и свободного, менее прагматичного и циничного. Наконец-то можно выдохнуть: никто не будет против и криво не посмотрит – такие дни.

Современная атмосфера стремления к успеху оставляет мало времени для благодарности за прошлый год. За то, что случилось и как случилось, а еще больше – за то, чего не случилось. Должно было неминуемо произойти, но каким-то чудом миновало.

В обычные дни позиция благодарно принимающего выглядит слабой, пораженческой, лузерской, «недостаточно амбициозной». Но – не сегодня.



Конкретные списки того, за что каждый из нас может благодарить Бога (если верит), себя, своих близких и дальних в конце 2017-го, помогут объемно увидеть новый, 2018-й, год и себя в нем, свои больше-чем-рабочие задачи и заветные желания, к которым можно стать чуть ближе. Потому что, как с самого детства говорит нам Сергей Михалков, «под Новый год что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается».

Тогда мы станем лучше, а 2018 год станет другим на человеческом уровне. Вне зависимости от того, что произойдет в мире, где всегда достаточно происходит и хорошего, и плохого, а мы никогда не узнаем заранее, какое плохое станет прелюдией для чего-нибудь хорошего.

2017 год мог быть другим. 2018-й – может.