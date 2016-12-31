Новейшие технологии возвращают мир в «бандитский капитализм»

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30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 05:23  |  vz.ru
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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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      Животные в зоопарках начали праздновать Новый год и Рождество

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        • Слишком суровый

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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Новейшие технологии возвращают мир в «бандитский капитализм»

          Владелец Amazon Джеффри Безос может стать первым триллионером планеты    29 декабря 2017, 22:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Никифорова

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          В 2017 году богатые богатели, а бедные разорялись с пугающей скоростью. На сегодняшний день состояние четырех человек равно состоянию половины человечества. Обычно такие тенденции приводят к революциям и мировым войнам, тем более что капитализм явно возвращается в «дикое» состояние» – с «потогонками», коррупцией и откровенно бесстыжей эксплуатацией.

          Агентство Bloomberg обновило список 500 богатейших людей мира и сделало шокирующее открытие – за этот год ведущие олигархи прибавили к своим состояниям более триллиона долларов. Таким образом, их богатства приросли почти на четверть.

          Финансовые аналитики объясняют это «бычьим» (на повышение) трендом, установившимся на рынке. Для простых людей это означает, что разрыв между ними и «хозяевами жизни» достиг прямо-таки апокалиптических масштабов. Международное объединение Oxfam, которое борется с бедностью с 1942 года, насчитывает в мире порядка 3,5 миллиардов взрослых, у каждого из которых активов меньше чем на 10 тысяч долларов. На сегодняшний день четыре богатейших человека планеты владеют таким же состоянием, как и эти 3,5 миллиарда – почти половина всего человечества. Такое положение дел в Oxfam называют «кошмарным гротеском».

          Национальные правительства тщетно пытаются снять с олигархов хоть толику налогов. Журналисты призывают к бойкоту наиболее одиозных фирм и к расследованию бизнеса самых опасных капиталистических хищников. Однако те продолжают обогащаться, даже не замечая беспомощных наездов на свой статус хозяев жизни. Пока конспирологи изобретают некое «мировое правительство» богачей, которое когда-нибудь в будущем захватит власть над всей планетой, миллиардеры уже сегодня спокойно игнорируют национальные законы, которые могли бы их ограничить, открыто проталкивают на высшие посты своих ставленников и пытаются определять политический курс наиболее влиятельных государств.

          Хрестоматийным примером такой безнаказанности является давняя вражда нынешнего президента США и владельца интернет-гиганта Amazon. Еще до выборов Дональд Трамп обвинял Джеффри Безоса в том, что его корпорация разоряет американские магазины, лишает американцев работы и при всем этом не платит налоги. Со своей стороны Безос, купивший одну из старейших и влиятельнейших газет США «Вашингтон пост», развязал против Трампа настоящую пропагандистскую войну и щедро спонсировал Хиллари Клинтон.

          Вопреки всем прогнозам, Трамп выборы выиграл. Но и став президентом, ничего не смог добиться от Безоса. Amazon по-прежнему зарегистрирован в Дублине, где платит чисто символические налоги. По данным Еврокомиссии, при годовой выручке в 19,9 млрд долларов Безос выплатил ЕС около 15 млн. Это меньше чем 0,1%.

          Сегодня этот человек возглавляет список богатейших людей мира. Его состояние приближается к 100 миллиардам, 34 из которых он заработал в уходящем году. Даже консервативные прогнозы утверждают, что через 25 лет Безос сможет стать первым триллионером на планете. При этом его корпорация не стала драйвером для экономики США – она лишь разоряет американский ретейл. Десятки крупнейших ретейлеров либо уже обанкротились, либо находятся на грани банкротства. Такие известные магазины, как Macy's и Payless, закрывают сотни своих филиалов по всей стране. По самой скромной оценке, за последние пять лет в американской торговле исчезло 250 тысяч рабочих мест.

          Все, что может Трамп в такой ситуации, это жаловаться в «Твиттере»: «Amazon приносит большой вред ретейлерам, платящим налоги. Страдают деревни, города, целые штаты в США – они потеряли множество рабочих мест». Снижение налогов на корпоративную прибыль, которого только что добился президент США, является пряником для владельцев ТНК, отсиживающихся в ирландском офшоре (прежде всего, это пятерка лидеров IT-отрасли – Microsoft, Facebook, Google, Apple, Amazon). А вот «кнута» у Трампа попросту нет, так что главные воротилы индустрии, скорее всего, предпочтут остаться в Дублине.

          Еще до инаугурации избранный президент созвал совещание с владельцами интернет-гигантов и попросил их как-то решить проблему с занятостью американцев. Безос пообещал тогда создать сто тысяч рабочих мест в США. Пока он это обещание не выполнил, но если и выполнит, его рабочим не позавидуешь. Масс-медиа создают образ интернет-индустрии как оазиса передовых технологий и продвинутого гуманизма. На деле этот масштабный бизнес с многомиллиардной выручкой стоит на нищенской зарплате и нарушении базовых прав рабочих.

          Британские журналисты не раз устраивались на упаковочные центры Amazon и публиковали душераздирающие репортажи о тамошних условиях труда. За час рабочий должен упаковать от 120 до 200 посылок. Бешеный темп работы заставляет обедать прямо в цеху, а в туалет бегать бегом. Любое нарушение или невыполнение нормы чревато штрафом. После двух штрафов следует увольнение. Боясь потерять работу (в английской глубинке ценятся даже такие вакансии), люди отказываются от явно необходимых им больничных, регулярно засыпают или падают в обморок прямо на рабочем месте, откуда их нередко увозят на скорой.

          Амансио Ортега
          Амансио Ортега

          Платит своим сотрудникам обладатель 100-миллиардного состояния минимальную в Британии заработную плату – около восьми фунтов (620 рублей) в час. Для России это выглядит как хорошие деньги, однако в Англии на такую зарплату нельзя снять даже комнату поближе к месту работы. Поэтому многие ночуют в палатках или спальниках прямо на улице рядом с упаковочным центром. Ведь если они опоздают, их попросту уволят.

          Самый богатый человек Европы – испанец Амансио Ортега с состоянием в 77 млрд долларов – разместил производство одежды своих марок в Юго-Восточной Азии. Тамошние текстильные фабрики – это уже классические потогонки. Условия труда на них настолько чудовищны, что часто попадают в мировые новости.

          К примеру, в 2013 году при обрушении текстильной фабрики неподалеку от Дакки погибло больше тысячи бангладешских рабочих. Под давлением общественности фирмы, отшивавшие там одежду (кроме Zara и Pull@Bear Ортеги, в списке фигурировали десятки модных марок), заключили нечто вроде договора с трудящимися, обязавшись следить за безопасностью труда. Однако уже в 2015 году договор сорвался. Рабочие объявили забастовку, требуя повысить месячную зарплату, составлявшую 68 долларов. Их лидеров посадили в тюрьму, остальных выгнали с работы. Представители рабочих пригласили владельцев модных брендов приехать в Бангладеш на переговоры. Ортега приглашение проигнорировал, а договор постепенно превратился в чистую фикцию.

          Другой член клуба сверхбогатых, француз Бернар Арно, чтобы не возить одежду и предметы роскоши издалека, завел потогонки прямо в Европе. Журналисты выяснили, что его сумки и обувь вручную отшивают на секретных заводах в румынской глубинке, несмотря на лейблы Louis Vuitton и «Сделано в Италии». Месячная зарплата на фабрике – 133 евро. Стоимость самой дешевой пары обуви от Louis Vuitton – 800 евро.

          Махинации Арно с дешевой рабочей силой известны давно. Общественность и пресса не раз поднимали вопрос о необходимости расследования его бизнеса. Но владелец десятков модных брендов неуязвим. Все, что мог сделать сильно недолюбливавший его Николя Саркози в свою бытность президентом, это демонстративно отказаться пожимать миллиардеру руку. Арно от этого не обеднел. Сегодня он стоит 60 миллиардов долларов.

          Бернар Арно
          Бернар Арно

          Остается отметить, что большинство мировых СМИ принадлежит людям из блумберговского «списка 500». Неудивительно, что человечеству из всех утюгов рассказывают, какой прогресс и процветание несут ему богатейшие люди планеты, умалчивая о нарушениях прав рабочих, тотальном обнищании масс и захвате олигархами политической власти. Вместо того, чтобы вести нас в царство искусственного интеллекта и прогрессивного гуманизма, владельцы современного бизнеса возвращают мир в эпоху дикого капитализма.

          Историки сходятся на том, что сегодняшняя ситуация близко напоминает «бычий рынок» начала XX века, когда свои состояния сколотили Рокфеллеры, Карнеги, Вандербильты. Тогда стремительное расслоение мира на нищих и сверхбогатых привело к мировой войне, череде революций и Великой депрессии. К чему оно приведет теперь, покажет новый, 2018-й, год.


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