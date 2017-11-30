Россияне пройдут на параде открытия Олимпиады без национального флага

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены примут участие в параде атлетов во время церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее.

«Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом», – заявил Жуков, передает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что компания Zasport согласовала олимпийскую форму для российских атлетов.

Напомним, 20 декабря Международный олимпийский комитет представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.