Названы цвета формы российских спортсменов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет и компания Zasport согласовали эскизы олимпийской парадной формы для российских спортсменов, сообщила основатель компании Анастасия Задорина.

«Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания», – сказала она RNS.

Он отметила, что дизайнеры не меняли крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали российские флаг и герб, логотип Олимпийского комитета России, поставив логотип OAR – Olympic Athlet from Russia.

По словам Задориной, часть формы придется перешить. Основные цвета этой формы будут серый, белый и красный.

«Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново. Основными цветами останутся серый, красный и белый. Новые обстоятельства диктуют свои жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой», – отметила она.

20 декабря Международный олимпийский комитет представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого бойкота Олимпиады не будет, а в ОКР заметили, что бойкот означал бы отстранение сборной на долгие годы от олимпийского движения.