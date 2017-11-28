Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы.

Выступая накануне Нового года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился назвать главное достижение руководства страны в 2017-м, но отметил успехи в экономике и инициативы в социальной сфере. По его мнению, «назвать какое-то одно достижение было бы неверно, потому что на самом деле достижений очень много: это и экономика, смена основного тренда в экономике, рекордно низкий уровень инфляции; это инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере».

Для социальной сферы 2017 год оказался прорывным, принят ряд важнейших решений. Как следствие этого - с 1 января россиян ждет множество изменений в качестве жизни. Одним из главных нововведений в социальной политике стало повышение минимальной оплаты труда (МРОТ) почти на 22 процента – до 9 489 рубля. Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. С 2019-го он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал каждого года.

Одновременно с 1 января повышаются пособия по безработице, беременности и родам. С начала года увеличены размеры страховых платежей индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и фонд Обязательного медицинского страхования.

Как отмечал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, «общество должно быть уверено, что если человек работает, то его работа оплачивается хотя бы в минимальной части уровня прожиточного минимума».

«Сейчас заработная плата – это общемировой тренд – все менее и менее соответствует прожиточному минимуму (для людей с низкой квалификацией). И то, что Россия делает шаг в обратную сторону и поднимает минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума, говорит о социальной ориентированности государства, о попытке мотивировать людей», – говорил Солонников в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года программу материнского капитала, - до конца 2021 года. Закон предполагает право россиян на получение маткапитала при рождении второго, третьего или последующих детей - в размере 453 тысяч рублей. Семьи с детьми смогут по-новому расходовать эти средства, - например, для оплаты детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, пока тому исполнится три года. Достаточно подождать всего два месяца после его рождения.

Теперь при рождении первого ребенка семья с невысокими доходами будет ежемесячно получать выплату до тех пор, пока тому не исполнится полтора года. Выплаты получат семьи со средним доходом на каждого члена семьи не выше 1,5 размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Сумма выплаты зависит от размера регионального прожиточного минимума ребенка. В среднем в новом году эта сумма составит 10 523 рубля, а в 19-м – 10 836 рублей, в 20-м году – 11 143 рубля.

В целом увеличены выплаты по основным расходам многодетных семей. Удвоены выплаты на приобретение товаров детского ассортимента и возмещение расходов на услуги ЖКХ. Матери-одиночки при рождении ребенка получат по 15 тысяч рублей. Ежемесячная компенсация расходов по уходу за ребенком-инвалидом тоже увеличена в два раза и составит теперь 12 тысяч рублей. Малообеспеченные семьи получат бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей до 15 лет. Все эти новшества не отменяют существующие меры поддержки: право на льготный проезд, бесплатную парковку, льготные билеты в театры, музеи, зоопарки и культурно-спортивные мероприятия, бесплатное школьное питание.

Вводятся долгожданные послабления по программе ипотечного кредита для молодых семей. При рождении второго или третьего ребенка семья сможет получить кредиты под 6%. Если кредит был взят в коммерческом банке не более трех лет назад, и родился второй ребенок, то можно тоже рассчитывать на помощь государства – оно субсидирует процентную ставку свыше 6% или рефинансирует существующие кредиты. На ту же помощь могут рассчитывать те семьи, в которых родился третий ребенок, а кредит оформлен не раньше пяти лет назад.

Ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Наталья Починок подчеркивает, что наиболее уязвимыми категориями граждан остаются молодые семьи с детьми.

«Это те граждане нашей страны, которые очень сильно чувствуют, что такое бедность. Демографический пакет, который был объявлен президентом, очень многое решает. Он дает возможность семьям с определенным уровнем дохода при рождении первого ребенка не думать о том, как прокормить семью, а получить очень существенное пособие»,

- сказала Починок газете ВЗГЛЯД. Она уверена, что предложением субсидирования процентов по ипотеке воспользуется много семей. «Будет возможность создавать и развивать семью. Тот темп демографической политики, который был взят при введении материнского капитала, надо удержать», - убеждена она.

Что касается уточнения уровня прожиточного минимума, то Починок уверена: число нищих работающих будет меньше.

«Работодатель мог выплачивать заработную плату и не ориентироваться на минимальный доход в регионе. Но новые шаги приводят к пониманию всей страны, что прожиточный минимум должен быть на уровне минимальной заработной платы в регионе. Это даст неплохой эффект. В любом случае только мерами социальной поддержки не изменить положение бедных. Нужно создавать условия, чтобы рабочие места не сокращались, чтобы шел экономический рост, а произведенная продукция имела бы свой сбыт», - подытожила Наталья Починок.

Перед праздниками Путин сообщил и о новой программе по созданию дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Задача этой программы – обеспечить в 2018-2019 годах стопроцентную доступность дошкольного образования по категории яслей. По словам министра труда Максима Топилина, на эти цели в ближайшие два года выделят 49 млрд рублей. Благодаря этому будет создано 326 тысяч новых ясельных мест.

Ранее, как подчеркивал президент, властям удалось решить задачу по обеспечению детей местами в детских садах на 98,8%.

С Нового года заметно увеличено финансирование здравоохранения – до 3,4 трлн рублей (в 2017-м было 2,94 трлн). Совокупные расходы по медицине составят 4,1% от ВВП. Благодаря этому, например, продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек. Всего за год построят 272 таких пункта и 17 амбулаторий.

С нового года произойдет индексация пенсий неработающим пенсионерам на 7,8%. Повышение произойдет в два этапа. Индексация с 1 января коснулась всех видов страховых пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Коэффициент индексации составил 3,7% при уровне инфляции 3,2% за 2017 год. С 1 января одновременно изменилась стоимость одного пенсионного коэффициента (или пенсионного балла). До конца 2017 года он стоил 78 рублей 28 копеек, а теперь – 81 рубль 49 копеек.

На ваш взгляд Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей? Да, я в их числе

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В 2018 году расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Теперь в него включено около 700 позиций. Все эти препараты бесплатно выдают в больницах. Они должны быть в каждой аптеке. Для льготных категорий граждан в перечень дополнительно внесено 25 лекарств и две новые лекарственные формы. Список дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями пополнился тремя препаратами.

В наступившем году ожидается налоговая амнистия. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, по которому физическим лицам спишут задолженность (образовавшаяся на 1 января 2015 года) по имущественным налогам. Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года – это 15 млрд рублей долгов с 2,9 млн индивидуальных предпринимателей.

Продолжается активное развитие городской среды. Только с января по март правительство распределит более 20 млрд рублей между муниципалитетами городов по программе создания комфортной среды. Проект предусматривает меры по благоустройству во всех населенных пунктах с населением более 1000 человек. При этом граждане сами будут определять объекты благоустройства путем прямого очного рейтингового голосования в марте.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Жбанов отметил, что выделяемые по программе средства формируются из трех уровней: федерального, регионального и муниципального. Программа стартовала в прошлом году, а затем было решено продлить ее на предстоящую пятилетку – до 2022 года.

«На сегодня благоустройство дворов и общественных зон не превысило 10 процентов по всей стране. Этого нельзя сделать за один год. Самое главное, что положено начало преобразованию городской среды, которая теперь стала рассматриваться как национальный ресурс в формировании доверия к власти, преобразованию самих людей, потому что не так просто договориться жителям одного двора, что в нем благоустроить», - сказал Жбанов газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что одним важна стоянка машин, а другим – озеленение. Именно поэтому могут возникать споры.

«Нахождение удовлетворяющего всех решения – это непростая задача. Но самое главное в реализации программы – это то, что если раньше любое благоустройство дворов начиналось с формирования экспертно-сметной документации, то на сегодня – с изучения пожеланий людей. И только потом это преобразуется в проектно-сметную документацию», - отметил Жбанов.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина отмечает, что в России любая категория людей ждет от государства преференций, «поэтому все, обозначенное президентом, очень важно, особенно для малообеспеченного человека, у которого на счету каждая копейка». Она считает, что преференций должно быть больше.

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«Очень много обращений в ОНФ связано с транспортным налогом, особенно от людей пенсионного возраста. У людей скопились огромные долги. А машины в гаражах стоят. Если будет дана соответствующая преференция, было бы очень здорово», - сказала Калинина газете ВЗГЛЯД.

Она посетовала на управляющие компании, которые буквально навязывают домохозяйствам жилищные услуги, например, требуя платить за парковку во дворе, причем счета приходят семьям без автомобиля.

«Мы получаем много подобных обращений. На Форуме действий президент принял во внимание, что необходимо ограничить подобные «услуги» в рамках необоснованных начислений», - отметила она.

Калинина призвала ужесточить ответственность для чиновников, которые не предпринимают никаких мер по обеспечению жильем детей-сирот.

«Важно сделать для многодетных семей преференцию в рамках капитального ремонта. Для них сейчас нет никакой льготы. В начале 2018 года у нас запланированы большие мероприятия с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с Министерством социальной политики - для того, чтобы сделать комфортной программу формирования городской среды, чтобы везде в обязательном порядке принимались меры по обеспечению доступности. У нас мамочки с колясками, пожилые люди кругом. Нужно, чтобы в программе капитального ремонта был включен вывод пандусов из подъездов. Много еще таких новых мер хотелось бы увидеть в 2018 году», - призналась Калинина.

Наступивший год обещает стать переломным в вопросах защиты обманутых дольщиков. По поручению президента начинает работу «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», который будет обеспечивать компенсационные выплаты и достройку жилья.

Отметим также, что с 1 января изменилось регулирование деятельности коллекторов. Теперь им запрещено применять к должникам меры физического или психологического воздействия или «сливать» данные о них третьим лицам. Названивать заемщиком будет разрешено только один раз в сутки, а лично встречаться – раз в неделю.