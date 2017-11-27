Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:02  |  vz.ru
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Крымский мост открыли на полгода раньше срокаФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов. Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как уличные политики перекрывают Москве сухопутный транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

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От суперуказа к суперполитике

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...
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          Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

          Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспорта   15 мая 2018, 22:01
          Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом?

          К 2024 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти до 250 млрд долларов в год. Такую задачу поставил в майском суперуказе президент Владимир Путин.

          В 2017 году несырьевой экспорт составил почти 134 млрд долларов. Это значит, что за шесть лет предстоит увеличить его почти в два раза. В частности, в указе говорится, что экспорт машиностроения должен дойти до 50 млрд долларов, а агропромышленный экспорт – до 45 млрд долларов. Таким образом, экспорт машиностроения должен вырасти в полтора раза – с 28,3 млрд долларов по итогам 2017 года до 50 млрд долларов, а экспорт продовольствия – более чем в два раза, с 20,3 до 45 млрд долларов.

          При этом в структуре несырьевого экспорта на первом месте стоит металлопродукция (доля 27%), машиностроение (25%) – на втором, химические товары (18%) – на третьем. По оценке ЦСР, экспорт металла должен вырасти за шесть лет с 35,9 до 53 млрд долларов, экспорт химии – с 23,8 до 47,6 млрд долларов.

          На продовольствие приходится 14% от всего несырьевого экспорта, на лесобумажные товары – 7%, на драгметаллы и камни – 5%. Экспорт лесобумажной продукции должен вырасти с 10 до 20 млрд долларов, поставки драгметаллов – с 6,75 до 14,7 млрд долларов. Таким образом, практически по всем несырьевым статьям речь идет об удвоении объемов экспорта.

          Задача нетривиальная, учитывая, что Россия традиционно зарабатывала на экспорте энергоресурсов, а доля несырьевых поставок за рубеж всегда была менее значительной. Однако в последние годы ситуация начала медленно, но меняться. Темпы роста несырьевого экспорта в прошлом году достигли рекордного уровня – он вырос на 23%, или на 25 млрд долларов по сравнению с 2016 годом. Доля несырьевого экспорта, по расчетам Российского экспортного центра (РЭЦ), составляет 37,4% в общей структуре российского экспорта.

          В прошлом году в России первые с 2013 года был отмечен рост как общего, так и несырьевого экспорта. Снижение экспорта сменилось ростом, причем по всем ключевым отраслям экономики. Кроме стабилизации экономики после кризиса нарастить несырьевой экспорт помогло, конечно, снижение курса рубля и его стабилизация (снижение волатильности). Девальвация позволила многим компаниям демпинговать по цене на международном рынке, что привело к увеличению объема как сырьевого, так и несырьевого экспорта, говорит директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов.

          Важную роль сыграло усиление господдержки экспорта, развитие которого стало приоритетным в экономической политике государства. «Инициативы правительства по упрощению экспортных процедур и оказанию помощи экспортерам позволили выйти на международные рынки средним российским компаниям», – отмечает Коптелов.

          Так, господдрежка аграрного сектора вкупе с высоким урожаем зерновых помогли нарастить экспорт пшеницы на 37%. Рост мировых цен на металл позволил увеличить экспорт полуфабрикатов стали на 34%. Серьезные темпы роста показали также пиломатериалы – их экспорт вырос на 23% (основной покупатель – Китай).

          «А вот увеличить экспорт технологичных товаров из России не удалось из-за отсталости большинства российских производств. Именно поэтому и была сделана ставка на агропромышленный комплекс, в котором можно получить быструю отдачу. Так, господдержка АПК привела к росту экспорта зерна, что фактически обвалило цены на международном рынке и позволило российским экспортерам получить новые рынки сбыта», – говорит Коптелов.

          Что же надо сделать, чтобы удвоить экспорт несырьевых товаров?

          «Исполнение президентского указа потребует максимум усилий», – говорит гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. «Важное место занимает господдержка экспорта, которая была создана за последние несколько лет практически с нуля. На основании обратной связи с бизнесом мы проведем качественную перенастройку действующих механизмов поддержки», – говорит Слепнев.

          По его словам, для формирования благоприятной экспортной среды требуется «качественное трансформирование продуктовой линейки, снижение административных барьеров, оптимизация логистических схем и таможенного администрирования». Развитие IT-инфраструктуры позволит РЭЦ стать «единым окном» для обслуживания и проведения всех экспортных операций.

          «Решения министерств и ведомств должны приниматься исходя из реальных потребностей экспортеров, иметь четкие KPI и сроки реализации тех или иных инициатив», – говорит Слепнев. Еще одной важной задачей является повышение уровня «экспортной грамотности», особенно среди представителей некрупного бизнеса. «Иногда предприниматели просто не знают, куда обратиться и какие инструменты поддержки уже есть в стране. Это, пожалуй, главная сложность сейчас в России, но она совершенно точно может быть решена, и уже в ближайшее время», – уверен глава РЭЦ. 

          Самый простой путь нарастить экспорт – поддерживать агропромышленный комплекс, отвоевывая себе место на международном рынке не только по зерну, но и по сое и продуктам ее переработки, мясомолочным продуктам и другой продукции, не требующей высоких технологий при производстве, говорит Коптелов. Можно также увеличить глубину переработки, например поставляя за рубеж не просто необработанную древесину и доски, а конечную продукцию для покупателей – мебель и другие товары с высокой добавленной стоимостью, добавляет он. Также необходимо развивать логистическую инфраструктуру, чтобы поставки за рубеж не «упирались» в узкое горло, как это произошло в случае с зерновозами при увеличении экспорта зерна.

          По мнению экспертов ЦСР,

          наиболее перспективными для роста экспорта являются химические товары и удобрения, лесобумажная продукция и драгметаллы, по которым ожидается удвоение поставок.

          В металлургии ситуация непростая, учитывая попадание UC Rusal под санкции США: потенциал роста экспорта к 2024 году эксперты ЦСР оценивают в 50%. Поставки остальных товаров, в том числе текстиля, кожевенных изделий и т. д., могут вырасти за шесть лет на 75%.

          В наибольшей степени стоит наращивать присутствие на рынках стран ЕАЭС, Китая и Северной Африки, а также Турции, стран Ближнего Востока, Японии, Южной Кореи, ЕАСТ, считают эксперты ЦСР. Особое внимание стоит уделить Индии, которая потребляет все больше и больше. «Именно индийский рынок является хорошим резервом наращивания поставок «сверх плана»: если удастся увеличить свое присутствие на этом рынке, это поможет компенсировать возможное недостижение целевых значений стоимостных объемов экспортных поставок на других географических направлениях», – считают в ЦСР.

          Остаются проблемы с экспортными процедурами, которые надо упрощать. Так, развитию несырьевого экспорта мешает наличие валютного контроля в России. «Требования репатриации, ограничения по зарубежным счетам – это то, что тормозит наших экспортеров. Это уникальные обязательства для российских экспортеров, которые не применяются ни в одной развитой стране. На днях Силуанов заявил о смягчении некоторых вещей по валютному контролю. Но его надо отменять вовсе», – считает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

          И, конечно, России надо избавляться от тотального досмотра экспортеров на таможенной границе. «У нас фуры стоят днями. Независимо от того, в какую страну идет экспорт – в Европу или Китай, первый или второй раз вы экспортируете и т. п., досматривается все тотально. Это сильно тормозит наши товары на выход», – говорит Левашенко. По ее словам, в России необходимо внедрить рискоориентированный подход при таможенном досмотре и создать единую базу данных для таможенной и налоговой служб.

          Например – есть экспортеры, которые не осуществляют возврат НДС или вовсе не платят этот налог, другие были замечены в неуплате таможенных пошлин, а третьи попадались на экспорте запрещенных грузов (наркотиков, оружия и т. п.). Все они вносятся в черный список, и их надо досматривать. Но если экспортер нигде не «засветился», то ему не стоит устраивать тотальный досмотр.


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