Малый бизнес получит особые преимущества

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В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
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          Малый бизнес получит особые преимущества

          Указ президента по росту численности малого и среднего бизнеса в России амбициозен, но выполним   14 мая 2018, 20:01
          Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Малый и средний бизнес в России должны существенно вырасти уже в ближайшие годы – именно на это, в частности, направлен «суперуказ» президента. Как именно предполагается обеспечить государственную поддержку малого предпринимательства?

          Участники рынка поддерживают майский указ президента Владимира Путина увеличить к 2024 году число занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) до 25 млн человек.

          «Это задача сложная, но возможная. По нашим оценкам, сейчас число занятых в МСБ составляет 19 млн россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Увеличение численности до 25 млн человек означает рост более чем на треть за шесть лет. Это значит, что каждый год МСБ должен прирастать примерно на 5% ежегодно. Это амбициозная задача, так как сейчас доля МСБ растет, но более низкими темпами», – говорит президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По данным ФНС на 1 мая, в сфере МСБ занята около 16 млн человек, но не включая ИП.

          Что правительству предлагается сделать для этого? Как говорится в указе, надо улучшить условия ведения бизнеса. В частности, упростить ведение налоговой отчетности тем, кто работает с контрольно-кассовой техникой. Также создать цифровую платформу для поддержки производства и сбыта продукции, плюс усовершенствовать систему закупок. Предлагается поддержать некрупных экспортеров и увеличить их долю в несырьевом экспорте минимум до 10%. Особая поддержка достанется фермерам и сельской кооперации. И, конечно, развитие МСБ невозможно без доступа к льготным кредитам. Объем доступных кредитов для предпринимателей предлагается увеличивать каждый год.

          Обеление малого бизнеса за счет самозанятых – это один из трех драйверов роста числа занятых в МСБ, считают в «Опоре России» и госкорпорации МСП. В России, по оценке Минтруда, порядка 15 млн самозанятых, которые не платят взносы, в том числе в ПФР. «Значительная часть малого и среднего бизнеса вынуждена работать «в тени», чтобы избежать налогов и административного давления. Кроме того, предприятия МСБ стараются не нанимать официально сотрудников или нанимать их на минимальную зарплату, практикуя выплаты «в конверте». Поэтому задача, поставленная президентом, будет выполнена, если просто удастся вывести этот бизнес из «тени», говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

          В указе предлагается создать для самозанятых благоприятный налоговый режим – автоматизированный и без необходимости предоставлять отчетность. При этом оплата должна быть в виде единого платежа с выручки, включающий в себя и страховые взносы. Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход в виде 3% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Самозанятыми считаются те, чей годовой доход не превышает 10 млн рублей.

          «Минфин предлагает механизм, о котором в «Опоре России» уже много лет говорили. Это выплата понятного процента от дохода, куда включаются сразу и страховые платежи. Предприниматель должен иметь возможность легко оплачивать их онлайн, открыв по паспорту так называемый электронный офис в банке. Важно, чтобы так же легко он мог и закрыть онлайн-офис, если дело вдруг не пошло, без необходимости сдавать громоздкую отчетность. Отчетность для самозанятых должна формироваться сама в электронном виде», – объясняет Калинин.

          «Надеемся, с учетом того, что Антон Силуанов (министр финансов) будет первым вице-премьером, предложения Минфина, которые были сгенерированы предпринимательским сообществом, дойдут до своего логического воплощения», – добавляет президент «Опоры России».

          Вторым драйвером роста занятости в сфере малого и среднего бизнеса могут стать личные подсобные хозяйства, которым надо помочь зарабатывать прибыль.

          «Сейчас перекупщики и торговые сети скупают у них продукцию и скот очень дешево. Подсобные хозяйства остаются без маржи, у них нет средств на развитие, они не могут получить господдержку и взять по разумным ценам кредиты. Вот для таких людей надо построить механизм потребительской кооперации, как это сделано в Европе – Германии и Швейцарии. Им надо самоорганизоваться и продавать свой товар напрямую потребителям на рынках, без посредников. Тогда больше фермеров станут регистрировать себя как предприниматели и переходить на единый сельскохозяйственный налог», – говорит Александр Калинин. Задача развития сельской кооперации также поставлена президентом.

          В-третьих, считают в «Опоре России» и в госкорпорации МСП, надо учить детей еще в старших классах школы основам предпринимательства (налоги, маркетинг и т. п.), ведь заниматься бизнесом можно с 14 лет. Сейчас только 5–7% выпускников школ хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Но именно они могут стать серьезным драйвером для роста МСБ.

          Отдельным блоком президент Владимир Путин в своих указах выделил развитие экспорта несырьевых товаров, в том числе поставил задачу – нарастить долю экспорта предприятий МСБ до 10% в общем объеме экспорта. Сейчас, по данным «Опоры России», экспортеров из малого бизнеса менее 1% от общего объема российского экспорта. «В развитых странах именно предприятия МСБ, а не крупные корпорации, составляют основу экономики. Например, в Германии на МСБ приходится 99% от числа предприятий, 70% занятых работников и около половины ВВП. В этом смысле России есть куда развиваться», – говорит Вячеслав Путиловский.

          Кроме того, именно МСБ являются подрядчиками многих транснациональных корпораций, поэтому наращивание этой части экономики дает населению занятость и улучшает качество жизни, добавляет он.

          По словам Путиловского,

          сила малого и среднего бизнеса в том, что он может оперативно занимать открывающиеся рыночные ниши, а одна из слабостей – в низкой кредитоспособности.

          Рост малого и среднего бизнеса невозможен без доступа к дешевым кредитным средствам. «Кредитный портфель МСБ падал на триллион рублей в 2015–2016 годах, сейчас его объем восстановился почти до докризисных значений – до 6 трлн рублей. Но это все равно очень мало. Если мы хотим, чтобы малый бизнес прирос на треть за шесть лет, то и кредитный портфель должен расти существенно», – говорит Александр Калинин.

          По его словам, сейчас банки готовы кредитовать малый и средний бизнес в среднем под 12–13%. Это слишком дорого для МСБ. В стране работает госпрограмма по выдаче им кредитов под 6,5%, однако денег на всех не хватает. «Эта госпрограмма заработала в феврале и просуществовала всего две недели, потому что закончились деньги, которые были выделены на компенсацию процентных ставок банкам (менее 800 млн рублей). Механизм отлажен, а денег на компенсацию порядка 3% банкам нет. В этом году по нашей просьбе будет выделено еще 800 млн рублей на эту программу, но лимит закончится, скорее всего, через месяц», – говорит президент «Опоры России».

          Александр Калинин считает, что на льготное кредитование МСБ надо выделять 20 млрд рублей ежегодно. «Это крайне востребованная мера поддержки. Наше исследование совместно с ОНФ показало, что это и самый эффективный метод поддержки, потому что все риски берет на себя банк, который дает деньги только тем, кто их реально вернет. Это точно не потерянные деньги. Эти компенсированные проценты остаются у предпринимателя в виде прибыли, которую он сможет инвестировать в расширение бизнеса», – считает собеседник.


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