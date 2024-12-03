Аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году

Saxo Bank предсказал падение доллара и рост криптовалют в следующем году

Tекст: Валерия Городецкая

Датский Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие предсказания» на 2025 год, которые способны повлиять на мировые рынки, передает «Коммерсант». Директор по макростратегическим прогнозам Джон Харди отметил, что эти предсказания пока не являются точными новостями, но они обещают стать «шокирующими».

Одним из ключевых прогнозов является возможное влияние политики Дональда Трампа на курс доллара и биткойна. Аналитики полагают, что пересмотр Трампом торговых отношений США и введение заградительных пошлин может негативно сказаться на долларе. Saxo Bank прогнозирует, что доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту, в то время как рынок криптовалют может вырасти вчетверо до 10 трлн долларов.

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Банк также предсказывает рост стоимости корпорации Nvidia, которая, как ожидается, укрепит свое лидерство на рынке, подорожав в 1,5 раза. Новые чипы Blackwell от Nvidia могут позволить компании обойти Apple по размеру годовой прибыли, превысив рекорд в 105 млрд долларов.

Кроме того, Saxo Bank предполагает, что Китай примет меры по поддержке экономики на сумму 50 трлн юаней. Эти средства будут направлены в виде цифрового юаня прямо в карманы потребителей, чтобы стимулировать экономику.

Аналитики предсказывают также снижение влияния ОПЕК из-за растущей популярности электромобилей. Разногласия внутри картеля могут привести к уходу некоторых членов и падению цен на нефть. Однако рынок может стабилизироваться по мере сокращения затратного производства сланцевой нефти в Северной Америке.