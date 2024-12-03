Оппозиция Южной Кореи сделала предупреждение президенту страны

Оппозиция Южной Кореи назвала возможное неподчинение президента парламенту преступлением

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, председатель южнокорейской оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук заявил, что неповиновение президента Юн Сок Еля решению Национального собрания об отмене военного положения будет рассматриваться как преступление. Напомним, что в стране недавно было введено военное положение, что вызвало критику со стороны оппозиции и международного сообщества.

Председатель партии подчеркнул, что «если президент Юн Сок Ель не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться незаконным и преступным деянием». Эти слова были опубликованы в газете The Korea Herald.

Национальное собрание Южной Кореи играет ключевую роль в управлении страной, и его решения обязательны для исполнения. Однако президент сохраняет значительные полномочия, его неповиновение парламенту может привести к политическому кризису.

Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим. Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента.