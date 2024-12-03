В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Оппозиция Южной Кореи сделала предупреждение президенту страны
Оппозиция Южной Кореи назвала возможное неподчинение президента парламенту преступлением
Южнокорейская оппозиционная партия «Возродим Корею» заявила о совершении преступления в случае неповиновения президентом Юн Сок Елем резолюции парламента об отмене военного положения.
Как сообщает ТАСС, председатель южнокорейской оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук заявил, что неповиновение президента Юн Сок Еля решению Национального собрания об отмене военного положения будет рассматриваться как преступление. Напомним, что в стране недавно было введено военное положение, что вызвало критику со стороны оппозиции и международного сообщества.
Председатель партии подчеркнул, что «если президент Юн Сок Ель не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться незаконным и преступным деянием». Эти слова были опубликованы в газете The Korea Herald.
Национальное собрание Южной Кореи играет ключевую роль в управлении страной, и его решения обязательны для исполнения. Однако президент сохраняет значительные полномочия, его неповиновение парламенту может привести к политическому кризису.
Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим. Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента.