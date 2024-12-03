Финалисты «Лидеров России» встретились с наставниками для разработки стратегических проектов

Советник президента, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин обсудил с Викторией Тюрниковой, заместителем начальника Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», внедрение путевой техники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тюрникова выразила благодарность Левитину за участие в комиссиях Госсовета и его стратегическое видение.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая встретилась с победителем проекта Евгением Ицаковым и суперфиналистом Иваном Огневым. Встреча прошла в рамках завершения программы наставничества, однако стороны договорились о продолжении сотрудничества. Яровая подчеркнула важность лидерства как ответственности и работы на благо страны.

Руководитель ФНС Даниил Егоров провел встречу с Вячеславом Солеником, специалистом по кибербезопасности. Егоров пояснил, как ФНС из фискального ведомства превратилось в сервисную службу, и рассказал о внедрении новых электронных сервисов и значении клиентского опыта.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудил с Анной Старковой, победительницей конкурса, повышение кадрового потенциала в образовании. Старкова отметила, что участие в конкурсе дало ей возможность обсуждать с министром стратегические вопросы.

В программе наставничества пятого сезона конкурса «Лидеры России» участвует 101 наставник из числа лучших управленцев страны. Впервые в нее включены 302 суперфиналиста конкурса, а не только победители.

В течение девяти месяцев наставники курировали подопечных, чтобы подготовить перспективных конкурсантов к новым карьерным вызовам и помочь им реализовать амбициозные проекты в государственном управлении, экономике, банковском секторе, информационных технологиях, науке и образовании, промышленности, здравоохранении, бизнесе, социальной, культурной сферах и других сферах.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.