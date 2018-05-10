Эксперт описала логику реализации «суперуказа» Путина

«Это была очень жесткая установка президента – не обманывать ожиданий, давать только исполнимые обещания», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя «суперуказ» Владимира Путина. Она убеждена: поставленные цели вполне достижимы в обозначенные сроки.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова убеждена, что страна в состоянии выполнить указ президента Владимира Путина от 7 мая, который уже окрестили «суперуказом».

«Супер» вовсе не потому, что ставит какие-то заоблачные цели. Он даже более сдержан в этом плане, чем «майские указы» 2012 года. Тут все показатели вполне достижимые - с учетом имеющихся трендов и накопленного потенциала. Накопленного, в том числе в результате реализации «майских указов». Мне кажется, это была очень жесткая установка президента – не обманывать ожиданий, давать только исполнимые обещания», – считает Соколова.

По ее словам, указ «супер», потому что выстроен в логике проектного управления. «Он не просто четко ставит наиболее важные для всего общества цели (продолжительность жизни, успешность и самореализацию, благосостояние и качество жизни), он их раскладывает на измеримые и достижимые показатели. Делая промежуточный шаг к одному показателю, получаешь наибольший эффект для достижения общей цели. И все шаги связаны друг с другом, работают на общий результат. А не как у нас часто бывает «мухи отдельно, котлеты отдельно», каждое ведомство за свою поляну отвечает, игнорируя, условно говоря, что качество образования важно для промышленности и экономики», – пояснила она.

Например, указала Соколова, «мы понимаем: ожидаемая продолжительность жизни все последние годы растет с некоторым ускорением». «За пять лет с 2007 года по 2012 – на 2 года, а за следующие пять – на 3. Ничего нет нереального в том, что к 2024 году она вырастет еще на 5. Это просто лучший сценарий. И мы понимаем, на какие факторы в этом плане можем влиять и какой потенциал использовать. Это, прежде всего, сокращение смертности и повышение качества жизни. Ключевые причины смертности - это сердечно-сосудистые заболевания, рак, дорожные происшествия. Легче записаться к врачу – легче следить за здоровьем. Меньше курения и алкоголизма. Вот вам и сокращение сердечно-сосудистых заболеваний. Доступность диагностики и новые методы лечения могут дать сокращение по раку. Программа безопасных дорог и организации движения – бьет по третьей причине. И это все, что уже в общем нынешнее правительство начало. Еще одно – это качество социальной и экологической среды. И вот в комплексе все должно заработать», – отметила Соколова.

По ее словам, в экономике ставка сделана на то, чтоб интенсифицировать частную инициативу, собственный инвестиционный потенциал и инновации.

«Да, это требует определенного доверия в обществе, в предпринимательском сообществе к институтам и среде, чтобы частные деньги возвращались в экономику. Но думаю, и кредит доверия - довольно большой, и социальные тренды в этом плане меняются, и институты тоже модифицируются для этого. Это видно и в том, что правительство сделало по показателям рейтинга Dooing Business, - например, по сокращению сроков регистрации предприятий, выдачи разрешительных документов, и то, что делается в такой тяжелой для бизнеса сфере взаимодействия с государством как контрольно-надзорная деятельность», – подытожила Соколова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации «суперуказа». По его словам, для этого потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», – заявил Медведев.