Медведев сказал, что потребуется для выполнения «суперуказа» Путина

Реализация указа президента о национальных целях до 2024 года потребует аккуратных взвешенных решений, законотворческой работы и учета всех рисков, заявил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании по реализации нового майского указа президента Владимира Путина.

«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что новое правительство при исполнении указа президента должно учитывать риски, с которыми Россия может столкнуться в результате возможных изменений в международной обстановке. «Естественно, не знаем, какова будет международная ситуация, как она будет развиваться, с какими новыми вызовами или ограничениями мы, вполне вероятно, столкнемся. Но в любом случае эти риски мы должны учитывать», – подчеркнул премьер.

Премьер также отметил, что выполнение нового «майского указа» президента о национальных целях и стратегических задачах потребует внесения определенных корректив в бюджетный процесс. «Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки, мы тоже, коллеги, это с вами обсуждали», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что нынешние задачи «сложнее», а «экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем вопреки всем сдерживающим факторам». «Стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнеров. Времени немного, сроки достаточно жесткие», – отметил премьер, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что два ключевых документа в рамках майского указа: основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития – должны быть утверждены до 1 октября 2018 года, но это максимальный срок. По его словам, работу надо начинать уже сейчас, «целый ряд документов может появиться раньше, и даже лучше, если они появятся раньше».

Исполняющие обязанности вице-премьеров Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин принимают участие в совещании у премьера по новому «суперуказу».

В совещании также участвует исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович, который не вошел в список кандидатур на должности вице-премьеров в новом кабмине. Также среди участников совещания директор департамента экономики и финансов правительства Валерий Сидоренко и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.