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    3 декабря 2024, 08:50 • Экономика

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»?

    Газпром вышел на проектный уровень прокачки газа в Китай по «Силе Сибири». Это произошло на месяц раньше запланированного срока. Проектная мощность составляет 38 млрд кубометров в год.

    Российский гигант шел к этому моменту пять лет. Первые поставки российского трубопроводного газа в Китай начались в 2020 году, тогда было поставлено 4,1 млрд кубов. С каждым годом Газпром наращивал поставки, объемы которых были прописаны в контракте. Так, в 2021 году было поставлено уже 10,39 млрд кубометров, в 2022 году – 15,4 млрд кубометров, а в 2023 году поставки выросли до 22,73 млрд кубометров. В этом году они составят больше 30 млрд кубов. И уже в 2025 году будет как минимум 38 млрд кубов в годовом выражении – такова проектная мощность.

    Это важный результат для проекта. Почему потребовалось пять лет для выхода на проектную мощность? «Во-первых, Газпром постепенно разбуривал месторождения, бурил дополнительные скважины, на что ушли годы, и это нормально. Во-вторых, он достраивал газокомпрессорные станции. Постепенно увеличивая добычу, росли и поставки в Китай. В контракте с Китаем, который был заключен в мае 2014 года, были прописаны объемы поставок по каждому году», – поясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Газпром не только выполнял все свои обязательства, но часто шел с опережением графика. Только в 2024 году Газпром семь раз обновлял рекорды суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Почему Пекин брал все объемы, которые только мог физически прокачать Газпром?

    «У Китая постоянно растет спрос на газ. И хотя он увеличивает собственную добычу, импорта ему нужно довольно много. При этом Китай берет газ из тех источников, которые ему в данный момент выгодны. С Газпромом у Китая контракт, где цена на газ привязана к стоимости нефти с временным лагом в девять месяцев. В целом весь 2024 год у Газпрома было более конкурентное предложение по цене. Стоимость газа на спотовых рынках Азии в этом году была выше 400 долларов за тысячу кубов, а у Газпрома цена сейчас примерно около 350 долларов за тысячу кубометров. В период отопительного сезона цены на газпромовский газ вырастут, так как отразят рост нефтяных цен девять месяцев назад. Однако на спотовом рынке в Азии цены тоже увеличатся и будут выше 500 долларов за тысячу кубометров. Падение цен на нефть в сентябре, октябре, ноябре отразится в цене на газ для Китая через девять месяцев, то есть в мае-июне-июле. Скорее всего, это будет лучшее предложение на рынке. Так что потеря рынка Газпрому не грозит, его предложение все равно будет оставаться выгодным в первом полугодии нового года», – считает Игорь Юшков.

    Китайский рынок газа довольно конкурентный. Здесь присутствуют фактически все поставщики СПГ – это Австралия, Катар, Индонезия, Малайзия, США и африканские страны.

    Из трубопроводных конкурентов Газпрома Мьянма поставляет около 4-5 млрд кубов по газопроводу в Китай. Но основной конкурент Газпрома в Китае, конечно, Туркменистан, который поставляет около 30 кубометров газа по системе газопроводов «Центральная Азия – Китай». Здесь проложено три газопровода, по которым газ в Китай поставляли, кроме Туркменистана, также Узбекистан и Казахстан. Однако у Узбекистана падает собственная добыча, а потребление растет, поэтому страна из экспортера газа превращается в его импортера и постепенно уходит с китайского рынка. Казахстан поставляет в Китай около 7-8 млрд кубометров газа. «Эти три газопровода никогда в истории не были загружены на полную мощность. Примерно четверть их мощностей простаивают. Поэтому разговоры Туркменистана с Китаем о строительстве четвертой нитки остаются только разговорами», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Вокруг «Силы Сибири» тоже были разговоры о возможности прокачивать по трубопроводу большие объемы, чем проектная мощность в 38 млрд кубов. В частности, были заявления о возможном увеличении прокачки до 44 млрд кубов, то есть на шесть миллиардов больше, чем проектная мощность. И были даже заявления о росте поставок до 60 млрд кубометров в год, то есть на целых 22 млрд кубов в год. Несколько реальны первый и второй варианты? Не вредит ли это проекту «Сила Сибири – 2»?

    Юшков не исключает увеличения проектной мощности трубы, но ненамного, даже не до 44 млрд кубов. «А чтобы выйти до 60 млрд кубов в год, нужно подписать новый долгосрочный контракт с Китаем, потому что для этого потребуются масштабные инвестиции в разработку новой ресурсной базы и подключения новых центров газоснабжения», – говорит эксперт ФНЭБ.

    «В Западной Сибири у нас есть как минимум 230 млрд кубов свободного газа на уже разработанных месторождениях: на 130 млрд кубов мы сократили поставки газа в Европу плюс в декабре 2021 года говорили еще о возможности добывать еще 100 млрд кубов. А в Восточной Сибири, откуда запитывается «Сила Сибири», лишних объемов газа не наблюдается. Поэтому большой вопрос, откуда здесь возьмется дополнительно 22 млрд кубов»,

    – рассуждает Юшков.

    «Сила Сибири» сейчас снабжается газом из двух центров газоснабжения – Якутского (это Чаядинское месторождение) и Иркутского (это Ковыктинское месторождение). «Однако если вспомнить первоначальные планы Газпрома, то было заявлено три центра газоснабжения – Якутский, Иркутский и Красноярский центр. Но месторождения Красноярского края так и не были присоединены к трубе. Предполагалось, что они будут подавать газ уже в «Силу Сибири – 2», – говорит Юшков.

    Он не исключает, что Россия рассматривает несколько новых вариантов расширения поставок на Восток. Президент России Владимир Путин недавно во время поездки в Казахстан заявил о возможности прокладки газопровода через Казахстан и через Якутию – помимо «Силы Сибири – 2» через Монголию. «Возможно, обсуждается еще третий вариант, когда мы просто увеличиваем объемы поставок по «Силе Сибири – 1». Это возможно, если Газпром подтвердит дополнительную ресурсную базу», – считает Игорь Юшков.

    Однако такой проект начинает конкурировать с проектом «Силы Сибири – 2».

    «Надо строить либо расширение «Силы Сибири – 1», либо новый газопровод «Сила Сибири – 2». Это два взаимоисключающих проекта.

    Китай наращивает объемы потребления газа, но не настолько, чтобы в один момент подписать и расширение до 60 млрд кубов «Силы Сибири», и еще один контракт на 50 млрд кубов «Силы Сибири – 2». Плюс Китай старается диверсифицировать источники поставок газа, чтобы не зависеть от одного поставщика», – заключает собеседник.

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    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

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