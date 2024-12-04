Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.4 комментария
В СВР заявили о разрушительном влиянии ЕС на Молдавию
Служба внешней разведки России обвинила Евросоюз в дестабилизации и поляризации общества в Молдавии, что угрожает государственности республики.
Как заявили в ведомстве, грубое вмешательство Запада в дела других стран всегда ведет к дестабилизации, передает ТАСС.
«Как показывает опыт, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу», – отметили в СВР.
Разведка отмечает, что Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, о чем свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством в закрытом формате. Прим этом, по данным ведомства, Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, который приказал властям Молдавии создать новую прозападную партию «За европейскую Молдавию».
Кроме того, ЕС потребовал от Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозиционных партий, включая «Победу», «Возрождение» и «Шанс», чтобы нейтрализовать их политическую активность.
Также молдаванам предписано «навести порядок» в Гагаузии и отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул, арестовав членов ее команды.
В ноябре МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.