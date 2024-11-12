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    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 17:42 • Новости дня

    МИД Молдавии выразил недовольство Грузии

    МИД Молдавии вызвал дипломата Грузии из-за слов Кобахидзе

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.

    Министерство иностранных дел Молдавии выразило недовольство в связи с недавними заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает ТАСС. В ведомство был вызван временный поверенный в делах посольства Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили.

    В ходе встречи молдавская сторона выразила недовольство искажением и непоследовательностью в высказываниях премьера Грузии относительно интеграции Молдавии в Евросоюз и выборов в республике. Это заявление прозвучало на фоне обвинений в фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, о которых говорил Кобахидзе.

    Кобахидзе также затронул тему проведения расследований в Молдавии после прошедших президентских выборов и еврореферендума, что вызвало дополнительное напряжение между странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

    10 ноября 2024, 17:13 • Новости дня
    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»

    Молдавия потребовала от Газпрома ясности по поставкам газа

    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Он подчеркнул, что если Газпром не зарезервирует мощности на январь, то ясность по новому транзитному контракту через Украину появится только в последний день года, передает РИА «Новости».

    Парликов отметил, что хотел бы получить эту информацию раньше, чтобы у республики была возможность организовать альтернативные маршруты поставок. Он также сообщил, что направил в Газпром письмо с предложениями на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не последовало.

    В настоящее время российский газ поступает в Европу по двум маршрутам: через «Балканский поток» и украинский коридор. По первому маршруту газ из «Турецкого потока» идет через Болгарию и Сербию, попадая в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также на внутренний рынок Сербии и в Венгрию. Второй маршрут снабжает газом Словакию и Приднестровье, с дальнейшей транспортировкой в Австрию и Италию. Оба маршрута ежегодно прокачивают примерно по 14-15 млрд кубометров газа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.

    В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

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    11 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Шведская экологическая активистка Грета Тунберг провела в Тбилиси в понедельник акцию протеста против саммита СОР29, который открылся в Азербайджане, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

    Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

    Предполагается, что затем Тунберг присоединится к акции грузинской оппозиции на проспекте Руставели, которая созывается в знак протеста против итогов выборов в парламент от 26 октября.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    Мэр Тбилиси назвал приехавших европейских депутатов «бездельниками советского образца»

    Мэр Тбилиси назвал приехавших в Грузию европейских депутатов «бездельниками советского образца»

    Мэр Тбилиси назвал приехавших европейских депутатов «бездельниками советского образца»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Бездельниками» назвал генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе представителей комитетов по внешним связям парламентов Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, которые прибыли в Тбилиси поддержать оппозицию, не признающую итоги парламентских выборов 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну, – сказал он журналистам. – Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность».

    По его словам, прибывшие в Грузию парламентарии являются «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».

    «Мы все называем своими именами, эти люди не уважают нашу страну и наш народ, – сказал Каха Каладзе. – Высокие лица в Евросоюзе сказали нам, что не хотят встречаться с официальными представителями Грузии. Это образец советского поведения. Это советский подход!».

    Каха Каладзе пообещал, что вскоре соберется избранный 26 октября парламент и «планы радикалов помешать миру и экономическому развитию не будут воплощены».

    Генсек правящей «Грузинской мечты» заявил, что отвергающая итоги выборов оппозиция в итоге войдет в парламент.

    «Запомните мои слова, жизнь продолжится своим чередом», – сказал Каха Каладзе, отметивший, что у оппозиции нет никаких фактов фальсификаций на выборах.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

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    12 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, прибывшая в Тбилиси организовать протесты против климатического саммита ООН в Азербайджане СОР29 и поддержать грузинскую оппозицию, планирует объединить южнокавказских борцов «против репрессий», заявила грузинским журналистам директор организации «Тбилиси прайд» Тамара Джакели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Джакели, которая помогает Тунберг с мероприятиями в Тбилиси, шведская экоактивистка «приехала из Турции самостоятельно и достаточно неожиданно» в связи с тем, что в соседнем с Грузией Азербайджане проводится саммит СОР29.

    «Грета Тунберг решила объединить активистов из Грузии, Азербайджана и Армении, потому что и иронично, и трагично проводить такой саммит в Азербайджане, экономика которого строится на нефти и газе», – сказала Джакели.

    По ее словам, «кроме этого в последние месяцы еще более интенсивными стали репрессии в Азербайджане против гражданского общества и СМИ».

    Директор «Тбилиси прайда» сообщила, что Тунберг «хочет разоблачить (президента Азербайджана Ильхама) Алиева в глазах международного сообщества, но не едет в Азербайджан, бойкотируя этот саммит».

    Она также сообщила, что из Тбилиси Тунберг отправится в Армению помогать на месте активистам.

    Накануне Тунберг провела в Тбилиси акцию протеста против саммита СОР29. При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

    Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

    После этого Тунберг присоединилась к грузинским оппозиционерам, митинговавшим против итогов выборов в парламент от 26 октября.

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    11 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии
    Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мое личное мнение заключается в том, что впервые за время независимости Грузии дружественная Германия назначила послом неадекватного человека», – сказал он газете ВЗГЛЯД, комментируя пост посольства Германии в связи с 35-летием падения Берлинской стены о допустимости мирных революций.

    «Многих бывших послов Германии я знал лично, но впервые мы сталкиваемся с таким», – отметил эксперт.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «вполне допустимо пригласить посла в МИД и спросить, какие у него аргументы в легитимности состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии или в приверженности Грузии европейскому пути».

    Эксперт считает, что пост о допустимости мирных революций «тревожен своей неоднозначностью, поэтому вполне можно расспросить посла, что он имел в виду».

    Ранее, в частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

    «Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

    Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».

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    12 ноября 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России

    МИД Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы и вручил ноту протеста

    МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России
    @ Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России в Кишиневе. Молдавская сторона выразила недовольство из-за предполагаемого «вмешательства» России в избирательный процесс, направленного на искажение результатов президентских выборов и республиканского референдума.

    В заявлении МИД Молдавии говорится, что Россия якобы проводила незаконные действия, направленные на подрыв и делегитимацию демократических процессов в стране. Встреча с послом Озеровым была отмечена как плановая, однако в рамках нее была передана нота протеста.

    Озеров, со своей стороны, отверг обвинения в адрес России. Он также отметил, что обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии беспилотников бездоказательны, и подчеркнул, что РФ никогда не прокладывала маршруты своих летательных аппаратов через соседние государства. По его словам, прошлые расследования показали, что подобные инциденты были связаны с украинскими устройствами.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два беспилотника, упавшие на территории страны, якобы были российскими.

    Посла России в Молдавии вызвали в МИД страны после инцидента с падением двух дронов, одно из которых произошло на севере, другое на юге республики.

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств их происхождения.

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    11 ноября 2024, 09:50 • Новости дня
    Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече прибывшим в Тбилиси главам комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава высшего законодательного органа Грузии заявил в отправленном им письме, что «Грузия остается приверженной диалогу со всеми релевантными и заинтересованными сторонами», однако часть членов этой делегации «неоднократно проявляла недружелюбность по отношению к Грузии», а «в основе визита лежит политическая предвзятость».

    Он напомнил, что часть членов делегации, в которую входят представители Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, как и другие иностранные политики, «регулярно и целенаправленно нарушали грузинское законодательство против правящей в стране «Грузинской мечты» в поддержку оппозиции, пытаясь оказать незаконное влияние на волю граждан Грузии».

    Шалва Папуашвили подчеркнул, что Конституция Грузии и ее избирательное законодательство запрещают вмешательство в выборы в стране иностранных акторов, что «грубо было нарушено».

    «В предвыборных процессах эти политики, особенно своим участием в антиправительственных акциях, грубо нарушили принцип невмешательства, что противоречит международному праву», – отметил он.

    По его словам, «это способствовало углублению политической поляризации со стороны радикальной оппозиции, ухудшило ситуацию перед выборами в парламент Грузии», состоявшимися 26 октября.

    Он заявил, что уже два с половиной года часть членов делегации, которую принимает президент Саломе Зурабишвили, отметилась «недружественными риторикой и действиями, что не способствует сохранению мира и демократической стабильности в Грузии».

    «Невозможно представлять себя как проект мирной Европы и одновременно от имени Европы сеять в Грузии хаос», – заявил он.

    В поддержку прибывшей делегации оппозиция Грузии, несогласная с итогами выборов в парламент, собирает митинг.

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    11 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент

    Президент Грузии Зурабишвили призвала к новым выборам в парламент

    Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна находится в глубоком политическом кризисе и предложила провести новые парламентские выборы.

    Новые парламентские выборы помогут выйти из этой ситуации, сказала политик на совместной с главами парламентских комитетов из восьми стран Евросоюза пресс-конференции в Тбилиси, передает «Интерфакс».

    Она добавила, что «европейские друзья» Грузии прибыли в знак того, что Европа верит в грузинский народ в этом вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские суды признали парламентские выборы честными.

    Напомним, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с прибывшими в Тбилиси главами комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом.

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    12 ноября 2024, 06:48 • Новости дня
    Оппозиция заблокировала тракторами трассу и два моста в Абхазии

    Tекст: Максим Попов

    Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата.

    Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, перекрыв их тракторами, сообщает Апсныпресс. Блокировка связана с задержанием четырех человек, напавших на депутата во время внеочередной сессии парламента, где обсуждался проект строительства многофункциональных комплексов.

    Сообщается, что после задержания родственники и представители оппозиции пытались проникнуть в здание службы госбезопасности республики, требуя их освобождения. «В связи со сложившейся ситуацией президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности», – говорится в сообщении МВД.

    По словам силовиков, оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, начав стычки и пытаясь выломать ворота. «В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост – два моста тракторами перекрыты», – сообщил глава ведомства Роберт Киут.

    Вместе с тем председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ он считает «массовыми беспорядками». Имелись случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности, а также попытки прорыва через ворота.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Напомним, в конце сентября Грузия положительно оценила заявление главы МИД Сергея Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.

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    11 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

    Россия отвергла заявления Кишинева о нарушении воздушного пространства БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.

    Как сообщает ТАСС, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что обвинения являются голословными и антироссийскими выпадами, которые стали нормой для молдавской стороны.

    Ранее МИД Молдавии выступил с заявлением о том, что обнаружены беспилотники, которые якобы были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины. Однако, по словам Захаровой, никаких доказательств российского происхождения БПЛА представлено не было. Молдавская сторона ограничилась ссылкой на «точные сведения», не раскрывая никаких деталей.

    Захарова выразила уверенность в том, что эти доказательства никогда не будут представлены, так как их попросту не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, который обследует полиция, а специалисты взрывотехнического отдела прибыли на место для его изучения.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники якобы были российскими и использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, несмотря на отсутствие доказательств их происхождения.

    Молдавский президент Майя Санду отметила, что найденные дроны не представляют угрозы для граждан, но подчеркнула необходимость постоянной бдительности и приобретения необходимой техники.

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    10 ноября 2024, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Молдавии назвал два упавших на территории страны БПЛА российскими

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два беспилотника, упавшие на территории страны, якобы были российскими.

    Как сообщает РИА «Новости», Попшой считает, что дроны якобы использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. «Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», – написал Попшой в соцсети X.

    При этом министр не предоставил никаких доказательств российского происхождения беспилотников, а также не раскрыл источники информации, на основе которых сделаны такие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии в воскресенье дважды были найдены упавшие беспилотники. Первый БПЛА был найден в селе Фырлэдень в районе молдавского города Каушень, второй – на севере Молдавии возле села Новые Боросены.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2024, 20:51 • Новости дня
    В Молдавии обнаружили второй упавший беспилотник за день

    Tекст: Ольга Иванова

    На севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, его обследует полиция.

    Как сообщает ТАСС, дрон был найден около села Новые Боросены. Специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз прибыли на место для обследования устройства.

    В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Национального инспектората полиции, говорится, что эксперты проводят тщательный осмотр найденного дрона.

    Власти Молдавии не уточнили, откуда могли прибыть беспилотники и связаны ли они с какими-либо угрозами безопасности. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

    Ранее стало известно о выезде саперов в село Фырлэдень в районе молдавского города Каушень – местный житель нашел упавший БПЛА и сообщил об этом правоохранителям. Как сообщили молдавские СМИ, БПЛА не были оснащены взрывчаткой. Беспилотник был похож на радиоуправляемую модель самолета.


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    10 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    Полиция Молдавии освободила задержанного из-за опечатки советника главы Гагаузии

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах был освобожден полицией после задержания за пост в соцсети.

    Как передает РИА «Новости», Влах, был задержан полицией из-за публикации в соцсети. Пост, который якобы содержал призывы к насилию, оказался результатом опечатки. Влах сообщил, что уже вернулся домой, и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

    «Я дома. Спасибо всем, кто болел, кто переживал за меня. Отдельно спасибо моей семье. Наш путь продолжается, мы не сломлены – идем вперед», – заявил Влах в своем видеообращении.

    Согласно законам Молдавии, разжигание ненависти и призывы к насилию могут караться штрафом до 3 тыс. долларов, общественными работами или тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в данном случае, как выяснилось, инцидент был ошибкой, и обвинения с Влаха сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Влаха задержали после обысков из-за опечатки в посте, где вместо призыва «убирать» президента Молдавии Майю Санду появилось «убивать».

    Ранее Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло получил 97% поддержки.

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    11 ноября 2024, 21:06 • Новости дня
    Депутаты Евросоюза нарушили законы Грузии о невмешательстве в политические процессы
    Депутаты Евросоюза нарушили законы Грузии о невмешательстве в политические процессы
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители парламентов восьми стран Евросоюза – Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Польши, Швеции, Германии и Финляндии – приняли участие в антиправительственном митинге оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси за объявление недействительными выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вопреки законам Грузии, которыми запрещено иностранное вмешательство во внутриполитические процессы, они призвали оппозиционеров продолжать сопротивление властям.

    «Вашему правительству и правящей партии («Грузинской мечте») не нравится наш визит, но мы не враги, а друзья, – выступил на митинге немецкий депутат Михаэль Рот. – Тбилиси сегодня – столица Европы».

    Он назвал «отважной» президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в радикальной оппозиции к правительству страны. «Вы устали, но не сдавайтесь!» – призвал Рот митингующих. Он сказал, что «если украинские друзья проиграют, следующими проиграете вы, потом Молдавия, потом Армения».

    Телекомпания «Рустави-2» показала кадры митинга с дрона, на нем собралось несколько сот человек с флагами Грузии, ЕС и Украины.

    Власти Грузии отказались принимать европейских депутатов, обвиняя их в грубом вмешательстве во внутренние дела страны. С ними встретились президент Зурабишвили, оппозиционеры, представители НПО, критикующие правительство.

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    11 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Молдавии после падения дронов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посла России в Молдавии Олега Озерова вызвали в МИД страны после сообщения о падении двух российских дронов в республике, одно из которых произошло на севере, другое на юге. Об этом сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

     Детали инцидента пока не раскрываются. Это событие вызвало беспокойство в Кишиневе, так как ранее подобных происшествий не фиксировалось. Молдавская сторона ожидает от России официальных разъяснений относительно произошедшего. Российское министерство иностранных дел пока не комментировало инцидент, передает ТАСС.

    10 ноября МИД Молдавии выступил с заявлением об обнаружении беспилотников, якобы выпущенных с территории России для отвлечения ПВО Украины. Позже молдавский президент Майя Санду заявила, что беспилотники, упавшие на территории Молдавии, не представляют угрозы для граждан.

    В понедельник российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев стремится спровоцировать Молдавию на подключение к боевым действиям на стороне Украины и Запада.

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