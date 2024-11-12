Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.19 комментариев
МИД Молдавии выразил недовольство Грузии
МИД Молдавии вызвал дипломата Грузии из-за слов Кобахидзе
МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.
Министерство иностранных дел Молдавии выразило недовольство в связи с недавними заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает ТАСС. В ведомство был вызван временный поверенный в делах посольства Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили.
В ходе встречи молдавская сторона выразила недовольство искажением и непоследовательностью в высказываниях премьера Грузии относительно интеграции Молдавии в Евросоюз и выборов в республике. Это заявление прозвучало на фоне обвинений в фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, о которых говорил Кобахидзе.
Кобахидзе также затронул тему проведения расследований в Молдавии после прошедших президентских выборов и еврореферендума, что вызвало дополнительное напряжение между странами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.