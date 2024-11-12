МИД Молдавии выразил недовольство Грузии

МИД Молдавии вызвал дипломата Грузии из-за слов Кобахидзе

Tекст: Ольга Иванова

Министерство иностранных дел Молдавии выразило недовольство в связи с недавними заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает ТАСС. В ведомство был вызван временный поверенный в делах посольства Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили.

В ходе встречи молдавская сторона выразила недовольство искажением и непоследовательностью в высказываниях премьера Грузии относительно интеграции Молдавии в Евросоюз и выборов в республике. Это заявление прозвучало на фоне обвинений в фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, о которых говорил Кобахидзе.

Кобахидзе также затронул тему проведения расследований в Молдавии после прошедших президентских выборов и еврореферендума, что вызвало дополнительное напряжение между странами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.