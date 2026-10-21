Украинцы попытались сбежать за границу в фуре с молоком

«Страна.ua»: В Одесской области девять уклонистов задержали в фуре с молоком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчины намеревались покинуть территорию страны в обход закона, однако их планы были раскрыты при попытке пересечения границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет строго запрещен.

На этом фоне в интернете регулярно публикуются видеокадры силовой мобилизации в ряды ВСУ, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя к ним физическую силу. Спасаясь от отправки на фронт, местные жители вынуждены прятаться в домах, поджигать здания военкоматов или нелегально бежать из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Украины анонсировал ужесточение наказания за дезертирство.

В тот же день стало известно, что число украинцев с бронью от призыва превысило количество служащих в ВСУ.

Ранее депутат Рады сообщил об уклонении 1 млн граждан от мобилизации.