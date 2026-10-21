Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Украинцы попытались сбежать за границу в фуре с молоком
«Страна.ua»: В Одесской области девять уклонистов задержали в фуре с молоком
В Одесской области правоохранители задержали девятерых мужчин призывного возраста, которые попытались незаконно пересечь государственную границу, спрятавшись в грузовике с молоком.
Мужчины намеревались покинуть территорию страны в обход закона, однако их планы были раскрыты при попытке пересечения границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет строго запрещен.
На этом фоне в интернете регулярно публикуются видеокадры силовой мобилизации в ряды ВСУ, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя к ним физическую силу. Спасаясь от отправки на фронт, местные жители вынуждены прятаться в домах, поджигать здания военкоматов или нелегально бежать из страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Украины анонсировал ужесточение наказания за дезертирство.
В тот же день стало известно, что число украинцев с бронью от призыва превысило количество служащих в ВСУ.
Ранее депутат Рады сообщил об уклонении 1 млн граждан от мобилизации.