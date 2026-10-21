Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Американский разведчик Poseidon начал патрулирование Черного моря
Американский Boeing P-8A Poseidon начал патрулирование Черного моря
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon начал патрулировать воздушное пространство над Черным морем, вылетев из болгарского города Варна.
Согласно полетным данным, самолет вылетел из Варны в 14:49 мск и взял курс на Черное море, передает РИА «Новости».
Boeing P-8A Poseidon предназначен для ведения морского патрулирования, электронной разведки, а также обнаружения и отслеживания надводных кораблей и подводных лодок.
Накануне Болгарское национальное телевидение сообщало о прибытии этого самолета в Варну для патрулирования западной части Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет-разведчик США прибыл в Болгарию для патрулирования Черного моря.
Напомним, НАТО решило направить дополнительные силы для разведки в регионе.
МИД России заявил о стремлении альянса повысить там напряженность.