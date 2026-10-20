НАТО решило направить дополнительные силы для разведки в Черном море

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Альянс направит в регион дополнительные средства, в том числе для усиления наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализа», – цитирует Харт РИА «Новости».

Она уточнила, что соответствующее решение было утверждено по итогам встречи послов стран военного блока в рамках Североатлантического совета во вторник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море.

В субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в военную базу альянса на побережье.

На прошлой неделе Бухарест предложил создать общее командование военного блока в этом регионе.