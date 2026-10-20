Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
НАТО решило направить дополнительные силы для разведки в Черном море
Руководство Североатлантического альянса приняло решение направить дополнительные ресурсы в Черноморский регион для усиления наблюдения и разведки, сообщила пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт.
«Альянс направит в регион дополнительные средства, в том числе для усиления наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализа», – цитирует Харт РИА «Новости».
Она уточнила, что соответствующее решение было утверждено по итогам встречи послов стран военного блока в рамках Североатлантического совета во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море.
В субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в военную базу альянса на побережье.
На прошлой неделе Бухарест предложил создать общее командование военного блока в этом регионе.