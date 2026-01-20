Президент Грузии отказался помиловать радикалов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщила телекомпания «Имеди», помилованные президентом по его эксклюзивному праву в соответствие с принципами гуманизма и государственными интересами покинули исправительно-трудовые учреждения во вторник.

Известный по съемкам в российском кинематографе грузинский актер Андро Чичинадзе, осужденный на два года за участие в насильственных «прозападных» акциях, заявил во вторник, что «не признает себя виновным, потому что ничего антизаконного не делал».

Во время акций пострадало свыше 170 полицейских, в том числе из-за применения против них «коктейлей Молотова». Протестующие также жгли здание парламента Грузии на проспекте Руставели и другие объекты в центре Тбилиси.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что «процесс помилования является двусторонним – с одной стороны президент, который обладает дискрецией, а с другой – те, кто просят помилования».

«Эти люди никогда не просили помилования», – сказала она о радикалах.

Первый зампред парламентской фракции «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил, что находящиеся в заключении «радикалы создают искусственный ажиотаж вокруг помилования, стараются внести еще большую поляризацию в грузинское общество, и при этом не признают законным президентом Грузии Михаила Кавелашвили».

По его словам, акт помилования коснулся тех заключенных, которые «проанализировали свою вину».



