Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России
МИД Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы и вручил ноту протеста
МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.
Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России в Кишиневе. Молдавская сторона выразила недовольство из-за предполагаемого «вмешательства» России в избирательный процесс, направленного на искажение результатов президентских выборов и республиканского референдума.
В заявлении МИД Молдавии говорится, что Россия якобы проводила незаконные действия, направленные на подрыв и делегитимацию демократических процессов в стране. Встреча с послом Озеровым была отмечена как плановая, однако в рамках нее была передана нота протеста.
Озеров, со своей стороны, отверг обвинения в адрес России. Он также отметил, что обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии беспилотников бездоказательны, и подчеркнул, что РФ никогда не прокладывала маршруты своих летательных аппаратов через соседние государства. По его словам, прошлые расследования показали, что подобные инциденты были связаны с украинскими устройствами.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два беспилотника, упавшие на территории страны, якобы были российскими.
Посла России в Молдавии вызвали в МИД страны после инцидента с падением двух дронов, одно из которых произошло на севере, другое на юге республики.
Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств их происхождения.