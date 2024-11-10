Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.5 комментариев
Глава МИД Молдавии назвал два упавших на территории страны БПЛА российскими
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два беспилотника, упавшие на территории страны, якобы были российскими.
Как сообщает РИА «Новости», Попшой считает, что дроны якобы использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. «Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», – написал Попшой в соцсети X.
При этом министр не предоставил никаких доказательств российского происхождения беспилотников, а также не раскрыл источники информации, на основе которых сделаны такие выводы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии в воскресенье дважды были найдены упавшие беспилотники. Первый БПЛА был найден в селе Фырлэдень в районе молдавского города Каушень, второй – на севере Молдавии возле села Новые Боросены.