Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.3 комментария
В Молдавии обнаружили второй упавший беспилотник за день
На севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, его обследует полиция.
Как сообщает ТАСС, дрон был найден около села Новые Боросены. Специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз прибыли на место для обследования устройства.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Национального инспектората полиции, говорится, что эксперты проводят тщательный осмотр найденного дрона.
Власти Молдавии не уточнили, откуда могли прибыть беспилотники и связаны ли они с какими-либо угрозами безопасности. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно о выезде саперов в село Фырлэдень в районе молдавского города Каушень – местный житель нашел упавший БПЛА и сообщил об этом правоохранителям. Как сообщили молдавские СМИ, БПЛА не были оснащены взрывчаткой. Беспилотник был похож на радиоуправляемую модель самолета.