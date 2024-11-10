В Молдавии обнаружили второй упавший беспилотник за день

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, дрон был найден около села Новые Боросены. Специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз прибыли на место для обследования устройства.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Национального инспектората полиции, говорится, что эксперты проводят тщательный осмотр найденного дрона.

Власти Молдавии не уточнили, откуда могли прибыть беспилотники и связаны ли они с какими-либо угрозами безопасности. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно о выезде саперов в село Фырлэдень в районе молдавского города Каушень – местный житель нашел упавший БПЛА и сообщил об этом правоохранителям. Как сообщили молдавские СМИ, БПЛА не были оснащены взрывчаткой. Беспилотник был похож на радиоуправляемую модель самолета.



