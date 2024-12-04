Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»

Tекст: Ольга Иванова

Царев в интервью «Царьграду» высказал предположение, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара баллистической ракетой «Орешник». По его словам, на предприятии сохранялось производство корпусов ракет для украинской армии, что и послужило одной из причин атаки.

Царев отметил, что «Южмаш» был построен еще в советское время с учетом возможности ядерного удара. Он подчеркнул, что под предприятием существуют серьезные бетонные укрытия, что делает его устойчивым к обычным бомбардировкам.

«В прошлом завод производил одну ракету «Сатана» в течение трех суток, а маленькие ракеты буквально «штамповали как пирожки», – рассказал Царев. В настоящее время, по его словам, производство корпусов ракет на «Южмаше» продолжается, причем они собираются из запчастей, которые приходят из Британии, а затем получают украинские наименования вроде «Нептун».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.