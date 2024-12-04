Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.4 комментария
Заместитель верховного лидера Ирана прибыл в Москву
Заместитель верховного лидера Ирана Аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву
Заместитель верховного лидера Ирана аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву для встреч с религиозными лидерами и иранскими студентами.
Заместитель верховного лидера Ирана по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву, сообщает ТАСС. Прибытие состоялось 4 декабря, встречал его посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
В рамках визита Куми намерен провести ряд встреч с российскими религиозными лидерами, а также с иранскими студентами, обучающимися в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты; также ведется подготовка визита президента Ирана Пезешкиана в Россию.