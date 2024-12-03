В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков: Ведется подготовка визита президента Ирана Пезешкиана в Россию
Визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график российского президента Владимира Путина, но подготовка встречи ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Стороны действительно не намерены тянуть с подписанием [договора о стратегическом партнерстве]», – цитирует Пескова ТАСС.
Но пока в графике российского президента нет визита иранского коллеги в Россию.
«При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы», – сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что визит Пезешкиана готовится.
В понедельник президенты России и Ирана провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение ситуации в Сирии.