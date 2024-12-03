Песков: Путин посетит учреждения помощи инвалидам

Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент Владимир Путин сегодня, в Международный день инвалидов, посетит медицинские учреждения, занимающиеся реабилитацией людей с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС. В ходе визита Путин намерен пообщаться с инвалидами, в том числе с теми, кто получил увечья в результате специальной военной операции (СВО), а также с теми, кто занимается протезированием.

Кроме того, у Путина сегодня запланирована встреча с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Эта встреча пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Другие встречи президента будут закрытыми для общественности.

Песков добавил, что вечером Путин планирует международный телефонный разговор, однако подробности этого мероприятия не сообщаются.



