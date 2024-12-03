В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков: Путин посетит учреждения помощи инвалидам
Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин планирует посвятить большую часть рабочего дня посещению медицинских учреждений помощи инвалидам и встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент Владимир Путин сегодня, в Международный день инвалидов, посетит медицинские учреждения, занимающиеся реабилитацией людей с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС. В ходе визита Путин намерен пообщаться с инвалидами, в том числе с теми, кто получил увечья в результате специальной военной операции (СВО), а также с теми, кто занимается протезированием.
Кроме того, у Путина сегодня запланирована встреча с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Эта встреча пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Другие встречи президента будут закрытыми для общественности.
Песков добавил, что вечером Путин планирует международный телефонный разговор, однако подробности этого мероприятия не сообщаются.