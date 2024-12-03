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    3 декабря 2024, 21:00 • В мире

    Планы НАТО и Зеленского начали конфликтовать

    Эксперты нашли противоречие между интересами Трампа и приглашением Украины в НАТО

    Планы НАТО и Зеленского начали конфликтовать
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта. Еще в октябре «план победы» Украины предусматривал лишь приглашение в НАТО и гарантии безопасности для страны от западных государств. Теперь же Киев настаивает на полноценном вступлении в альянс. Однако эта позиция отличается от воззрений будущей администрации Дональда Трампа на прекращение боевых действий и создает проблемы внутри альянса.

    МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвал третий пункт документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» Москвы, восстановление прямых контактов лидеров США, ЕС и России, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины Вашингтон может прекратить оказание военной помощи.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

    Интересно, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе не устраивает и многие западные государства. Как сообщает издание Le Monde, против данного шага выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Поддерживают инициативу Киева лишь две страны: Франция и Британия.

    Критически оценивают перспективы Украины в структурах организации. Так, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящий момент не идет никакой речи о выдаче Киеву приглашения в альянс. Однако на Западе активно рассуждают о дальнейших возможностях наращивания военных поставок ВСУ.

    Напомним, позиция Владимира Зеленского по вопросу членства в НАТО изменилась в конце ноября. Как писало издание Sky News, теперь он готов к прекращению конфликта лишь в том случае, если Украина станет полноправным членом альянса. При этом еще в октябре он продвигал «план победы», согласно которому Киев ограничивался лишь приглашением в объединение и гарантиями безопасности со стороны западных государств.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями с 2014 года.

    Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки.

    Устроит ли столь безальтернативная позиция Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – отметил Скачко.

    Дональда Трампа, как и представителей его будущей администрации, мнение Украины не особо волнует, сказал американист Малек Дудаков. «Офис Зеленского может выставлять США любые ультиматумы, но на ситуацию это особо не повлияет. Именно Киев зависит от Вашингтона в вопросе военных поставок, а не наоборот», – напоминает он.

    «Поэтому если Штаты примут принципиальное решение о замораживании вопроса членства Украины в НАТО или полного отказа от этой идеи, офису Зеленского рано или поздно придется принять условия Белого дома. К тому же, Вашингтон вполне может создать в Киеве кризис власти, поддержав более сговорчивого политика», – полагает эксперт.

    «Хороший шанс представится уже в следующем году: с большой вероятностью на Украине все же пройдут президентские выборы, которые Владимир Зеленский проиграет.

    Скорее всего, на это Трамп и делает ставку. Он хорошо понимает, что безальтернативная позиция Киева в настоящий момент только оттягивает момент начала переговоров», – рассуждает собеседник.

    «Видно, что республиканцы готовы договариваться по вопросу о членстве Украины в НАТО. Другое дело, что до «пересменки» в Белом доме еще остается полтора месяца, а Джо Байден не считает зазорным принимать решения, которые в будущем могут плохо аукнуться его преемнику. Вспомним одобрение ударов вглубь России», – отмечает он.

    «Однако, на мой взгляд, даже при всем желании у демократов не получится как-либо повлиять на процесс вступления Киева в альянс. Они могут попытаться поднять статус Украины в рамках переговоров о вхождении в состав организации, но на этом дело ограничится. Все-таки,

    интеграция новых участников в НАТО – дело непростое.

    Поэтому, если ситуация на фронте к приходу Трампа кардинально не изменится, можно ожидать, что обсуждение урегулирования конфликта будет проходить в примерно той же обстановке, что и сейчас. В США сохраняется достаточно много идей, как именно выйти из сложившейся ситуации», – говорит собеседник.

    «Добавлю, что в Штатах большинство крупных экспертов и заметных политических деятелей прекрасно осознают, что для России принципиален нейтральный статус Украины. Вопрос заключается лишь в том, будут ли США готовы пойти на принятие данного положения. Если у Вашингтона хватит политической воли для учета интересов Москвы, то каких-либо договоренностей нам точно удастся достигнуть», – заключил Дудаков.

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