В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.
5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.
МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.
Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.
Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.