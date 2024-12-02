Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.3 комментария
Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Опубликован план посланника Трампа Келлога по урегулированию конфликта на Украине
План посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, написанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности, его опубликовал OSW Report.
Документ был подготовлен в апреле 2024 года и содержит пять пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной, пишет OSW Report, передает «Газета.Ru».
Первым пунктом предложено прекратить изоляцию России и наладить контакты с президентом Владимиром Путиным. Второй пункт касается оказания давления на Москву и Киев для начала переговоров.
Третий пункт предусматривает некоторые уступки России. В частности, предлагается на 10 лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО и сохранить за Москвой ранее занятые территории. В случае заключения мира, приемлемого для Украины, США готовы постепенно отменить санкции и нормализовать отношения с Россией.
Четвертый пункт плана предлагает дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать военную поддержку, разрешая при этом Киеву официально не признавать контроль России над территориями, но запрещая силовое решение.
Пятый пункт предполагает прекращение военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов. Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что план Келлога не устроит ни Россию, ни Украину.