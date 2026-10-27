Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения

Китай и Индонезия начали совместные военные маневры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.

Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.

В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.

Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.

Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.