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Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения
Китай и Индонезия начали совместные военные маневры
Совместные антитеррористические маневры «Острый клинок – 2026» с участием военнослужащих КНР и Индонезии стартовали в китайском городе Гуанчжоу.
Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.
Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.
В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.
Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.
Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.