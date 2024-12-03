Рютте: НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине

Рютте заявил, что НАТО обсуждает только поставки оружия Украине, а не отправку войск

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что обсуждается накачка Украины вооружением для усиления ее позиции на переговорах о мире, передает ТАСС.

Генсек НАТО также выразил мнение, что Украине необходимо больше военной помощи и меньше дискуссий по мирным переговорам.

Кроме того, он подтвердил, что фронт на Украине медленно движется с востока на запад. Рютте также подтвердил, что главы МИД альянса обсудят недавний удар российской баллистической ракетой «Орешник» по объекту ОПК Украины.

Напомним, план посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, предлагает на десять лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО.

Рютте назвал приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией.

В то же время Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой своей безопасности.