Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО угрожает безопасности России, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».

Он отметил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб другому.

«Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», – заявил Песков, добавив, что потенциальное решение о вступлении Украины в НАТО не ликвидирует первопричины нынешних событий.

По словам представителя Кремля, такие шаги могут стать угрожающими для России, что и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. По словам президента Владимира Путина, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны.