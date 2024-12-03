В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой своей безопасности, что стало одной из причин начала специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО угрожает безопасности России, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».
Он отметил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб другому.
«Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», – заявил Песков, добавив, что потенциальное решение о вступлении Украины в НАТО не ликвидирует первопричины нынешних событий.
По словам представителя Кремля, такие шаги могут стать угрожающими для России, что и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. По словам президента Владимира Путина, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны.