  • Новость часаРоссийские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
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    В «зеленой» энергетике разглядели пособника «российской агрессии»
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Конгресс США подтвердил лабораторное происхождение коронавируса
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    Кремль: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 12:40 • Новости дня

    Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России

    Tекст: Александра Юдина

    Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой своей безопасности, что стало одной из причин начала специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО угрожает безопасности России, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что «это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».

    Он отметил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб другому.

    «Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», – заявил Песков, добавив, что потенциальное решение о вступлении Украины в НАТО не ликвидирует первопричины нынешних событий.

    По словам представителя Кремля, такие шаги могут стать угрожающими для России, что и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. По словам президента Владимира Путина, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны.

    2 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях, включая Купянское, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «У нас наступление ведут на нескольких направлениях: частично Купянское направление, сейчас уже развивается наступление и на Боровском направлении, это Изюмский район, и третий участок фронта – северная часть Волчанска и Липцы», – цитирует Ганчева ТАСС.

    Он отметил, что ВС России добились успеха на Купянском направлении, в частности, в районе Колесниковки и Кругляковки. Ведутся зачистки в районе Глушковки.

    Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области в районе населенного пункта Зеленый Гай активизировались боестолкновения.

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    2 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Помощник Путина Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на мирные переговоры с Украиной при Дональде Трампе и раскрыл, что весной 2022 года был подготовлен проект мирного соглашения на двадцать страниц.

    Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной, передает РБК. Он выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к сохранению мира. Мединский подчеркнул, что в 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию договора об урегулировании конфликта.

    «Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – заявил он.

    Мединский сообщил, что проект мирного соглашения был практически готов весной 2022 года: «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку».

    Переговоры начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько – в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации встретились в Стамбуле. Однако в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили о приостановке переговоров.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    2 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа Келлога по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    План посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, написанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности, его опубликовал OSW Report.

    Документ был подготовлен в апреле 2024 года и содержит пять пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной, пишет OSW Report, передает «Газета.Ru».

    Первым пунктом предложено прекратить изоляцию России и наладить контакты с президентом Владимиром Путиным. Второй пункт касается оказания давления на Москву и Киев для начала переговоров.

    Третий пункт предусматривает некоторые уступки России. В частности, предлагается на 10 лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО и сохранить за Москвой ранее занятые территории. В случае заключения мира, приемлемого для Украины, США готовы постепенно отменить санкции и нормализовать отношения с Россией.

    Четвертый пункт плана предлагает дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать военную поддержку, разрешая при этом Киеву официально не признавать контроль России над территориями, но запрещая силовое решение.

    Пятый пункт предполагает прекращение военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов. Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что план Келлога не устроит ни Россию, ни Украину.

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    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    2 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных, сообщил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

    На брифинге Мюллер отметил, что в пакет помощи входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные беспилотники, передает ТАСС.

    «Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard-1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – уточнил он. Также в пакет включена зимняя одежда.

    Кроме того, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут предоставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, было объявлено еще в октябре.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг. Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

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    2 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать, и выразила надежду на их участие в ближайшем обмене.

    Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что данные пленники содержатся на территории России уже более года,

    В ноябре сообщалось, что после того, как Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

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    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставили искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    3 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    По словам канцлера, в чемодане находились «по большей части дорожные принадлежности, белье и еще некоторые необходимые вещи», передает ТАСС.

    Шольц прибыл в Киев с серебристым чемоданом марки Rimowa, что вызвало широкий интерес среди пользователей соцсетей и журналистов, которые стали активно обсуждать, что может находиться внутри.

    Из-за комментария Шольца об отправке вооружения на сумму 650 млн евро для Украины появились шутки, предполагавшие, что чемодан может содержать вооружения.

    Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

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    2 декабря 2024, 19:30 • Новости дня
    Зеленский анонсировал очередные перестановки в командовании ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих перестановках в командовании украинских вооруженных сил, отметив необходимость ускорения реформ.

    Зеленский на брифинге анонсировал новые изменения в командовании украинской армии. По его словам, эти перестановки обусловлены необходимостью ускорения реформ для достижения поставленных целей, сообщает издание «Страна».

    Зеленский подчеркнул: «Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее».

    Ранее Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

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    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

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    2 декабря 2024, 20:46 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его слов о России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отозвалась о Владимире Зеленском, назвав его «дешевкой» после заявления политика о России на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    На конференции с Шольцем Зеленского спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского вопроса. «Желательно на три буквы», – ответил тот, передает ТАСС.

    «Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», – сказала Захарова.

    Шольц в понедельник прибыл в Киев впервые за два с половиной года. После этого в Германии сообщили, что киевский режим получит от Берлина пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, в него войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники.

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

    Коментарии (8)
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    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

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    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    В «зеленой» энергетике разглядели пособника «российской агрессии»

    Военные расположенных на побережье Балтийского моря стран НАТО развязали жестокую битву против главной мечты Евросоюза последних лет – «зеленой» энергетики и независимости от российских энергоресурсов. Как заявляется, морские ветряки, которые должны обеспечить энергетическую независимость страны, мешают военным готовиться к «отражению российской агрессии». В чем же проблема? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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