Tекст: Олег Исайченко

Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Украины приоритетным при урегулировании конфликта. Как пишет британская The Daily Telegraph, наиболее важно в данном случае сделать акцент на безопасности и защищенности страны.

Впрочем, дипломат также указал, что вопрос каким-то образом все же придется решить. «Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», – сказал Залужный после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

По мнению журналистов The Daily Telegraph, данное заявление свидетельствует о смене риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель. Издание также уверяет, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

Примечательно, что еще несколько дней назад Владимир Зеленский, презентуя в Раде так называемый план победы, говорил о недопустимости каких-либо территориальных уступок. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – подчеркнул он тогда.

По мнению экспертов, Залужный неспроста сделал заявление. И во многом оно обусловлено неприятием Запада плана Зеленского. К слову, документ действительно не нашел поддержки. Так, газета ВЗГЛЯД анализировала иностранные СМИ: основная мысль большинства публикаций сводилась к тому, что предложенный документ «так же далек от реальности, как Украина от победы». И если Зеленский после этого перешел к ядерным угрозам, Залужный выбрал иной путь.

«Слова Залужного звучат очень обтекаемо. Но так или иначе мы видим признание посла Украины в том, что с Россией все же придется вести переговоры. И это особенно примечательно, учитывая недавнее напоминание российского президента Владимира Путина о том, что именно Киев запретил себе вести диалог с Москвой», – говорит политолог Владимир Корнилов.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что за последние сутки – это не первая публикация, где фигурирует экс-главком ВСУ. «В печатной версии The Sunday Times прямо говорится о том, что все проблемы Украины начались после того, как Зеленский уволил популярного военачальника. И там же отмечается, что у простых украинцев сформировался вопрос: является ли Зеленский подходящей кандидатурой для руководства страной?» – цитирует аналитик.

«Все это свидетельствует о том, что как минимум в Британии, ознакомившись с безумным «планом победы», поняли, что имеют дело с совершенно потерявшим адекватность человеком. Теперь Лондон, судя по всему, запускает в исполнение план «Преемник», чтобы найти более подходящую на его место кандидатуру», – рассуждает спикер.

По мнению собеседника, «Залужного не случайно вытащили на политическую арену сразу после того, как провалился «план победы» и отменилась встреча в Рамштайне». «Мы все знаем, как Байден объяснил отказ поехать в Германию, но это не помешало ему вскоре все же посетить ФРГ, а также встретиться там с европейскими политиками. Примечательно, что Зеленского на это мероприятие не позвали. Это говорит о том, что

западные лидеры едины в своем мнении о том, что с Зеленским надо что-то делать»,

– полагает Корнилов. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Ранее звучавшие заявления Зеленского о недопустимости территориальных уступок и слова Залужного о возможности таковых – это звенья одной политики», – считает она.

«Сначала Зеленский пытается надавить на своих западных партнеров, призывая их включить Украину в НАТО, разместить на территории страны различное вооружение, принять большее участие в военном конфликте. А затем, когда становится очевидным отсутствие поддержки таких идей, прозвучало предложение Залужного», – детализирует эксперт.

По словам аналитика, в ВСУ все – от самого простого рядового до высшего военного руководства – понимают, что украинская армия терпит поражение. «Исход военных действий уже предопределен. Естественно, Киев рассчитывает, что заморозка конфликта позволит удержать под контролем определенную территорию и сохранить управление Украиной», – полагает спикер. Другими словами,

допущение Залужного – не что иное как возвращение к старому плану о некоем временном перемирии или заморозке на текущих позициях,

считает политолог. «Запад готов пойти на все, чтобы нанести России как можно больший вред. И идея об остановке конфликта с дальнейшей накачкой Украины всем возможным вооружением вполне укладывается в эту логику», – рассуждает Шеслер.

«Фраза Залужного о том, что если сосед захватит часть сада, этот вопрос придется решить – лишнее тому подтверждение. Киев не собирается отказываться от своих целей по возвращению Крыма, Донбасса и Новороссии. И России надо всегда об этом помнить», – заключила она.