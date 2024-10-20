  • Новость часаЭксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов ежедневно
    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за дронов ВСУ
    В России создали систему обнаружения дронов «Т1-ам»
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Британия и Германия заключат историческую военную сделку
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин
    Bloomberg: Киев не имеет шансов на победу в конфликте с Россией
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    97 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    20 октября 2024, 18:49 • Политика

    Провал «плана победы» Зеленского вернул Залужного в политику

    Провал «плана победы» Зеленского вернул Залужного в политику
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, сосланный Владимиром Зеленским в Британию, допустил уступку территорий Украиной при заключении мирного соглашения. По его словам, этот вопрос не является приоритетным, куда важнее думать о безопасности страны. Это противоречит заявлениям Зеленского. Как все это понимать?

    Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Украины приоритетным при урегулировании конфликта. Как пишет британская The Daily Telegraph, наиболее важно в данном случае сделать акцент на безопасности и защищенности страны.

    Впрочем, дипломат также указал, что вопрос каким-то образом все же придется решить. «Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», – сказал Залужный после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

    По мнению журналистов The Daily Telegraph, данное заявление свидетельствует о смене риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель. Издание также уверяет, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Примечательно, что еще несколько дней назад Владимир Зеленский, презентуя в Раде так называемый план победы, говорил о недопустимости каких-либо территориальных уступок. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – подчеркнул он тогда.

    По мнению экспертов, Залужный неспроста сделал заявление. И во многом оно обусловлено неприятием Запада плана Зеленского. К слову, документ действительно не нашел поддержки. Так, газета ВЗГЛЯД анализировала иностранные СМИ: основная мысль большинства публикаций сводилась к тому, что предложенный документ «так же далек от реальности, как Украина от победы». И если Зеленский после этого перешел к ядерным угрозам, Залужный выбрал иной путь.

    «Слова Залужного звучат очень обтекаемо. Но так или иначе мы видим признание посла Украины в том, что с Россией все же придется вести переговоры. И это особенно примечательно, учитывая недавнее напоминание российского президента Владимира Путина о том, что именно Киев запретил себе вести диалог с Москвой», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт также обращает внимание на тот факт, что за последние сутки – это не первая публикация, где фигурирует экс-главком ВСУ. «В печатной версии The Sunday Times прямо говорится о том, что все проблемы Украины начались после того, как Зеленский уволил популярного военачальника. И там же отмечается, что у простых украинцев сформировался вопрос: является ли Зеленский подходящей кандидатурой для руководства страной?» – цитирует аналитик.

    «Все это свидетельствует о том, что как минимум в Британии, ознакомившись с безумным «планом победы», поняли, что имеют дело с совершенно потерявшим адекватность человеком. Теперь Лондон, судя по всему, запускает в исполнение план «Преемник», чтобы найти более подходящую на его место кандидатуру», – рассуждает спикер.

    По мнению собеседника, «Залужного не случайно вытащили на политическую арену сразу после того, как провалился «план победы» и отменилась встреча в Рамштайне». «Мы все знаем, как Байден объяснил отказ поехать в Германию, но это не помешало ему вскоре все же посетить ФРГ, а также встретиться там с европейскими политиками. Примечательно, что Зеленского на это мероприятие не позвали. Это говорит о том, что

    западные лидеры едины в своем мнении о том, что с Зеленским надо что-то делать»,

    – полагает Корнилов. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Ранее звучавшие заявления Зеленского о недопустимости территориальных уступок и слова Залужного о возможности таковых – это звенья одной политики», – считает она.

    «Сначала Зеленский пытается надавить на своих западных партнеров, призывая их включить Украину в НАТО, разместить на территории страны различное вооружение, принять большее участие в военном конфликте. А затем, когда становится очевидным отсутствие поддержки таких идей, прозвучало предложение Залужного», – детализирует эксперт.

    По словам аналитика, в ВСУ все – от самого простого рядового до высшего военного руководства – понимают, что украинская армия терпит поражение. «Исход военных действий уже предопределен. Естественно, Киев рассчитывает, что заморозка конфликта позволит удержать под контролем определенную территорию и сохранить управление Украиной», – полагает спикер. Другими словами,

    допущение Залужного – не что иное как возвращение к старому плану о некоем временном перемирии или заморозке на текущих позициях,

    считает политолог. «Запад готов пойти на все, чтобы нанести России как можно больший вред. И идея об остановке конфликта с дальнейшей накачкой Украины всем возможным вооружением вполне укладывается в эту логику», – рассуждает Шеслер.

    «Фраза Залужного о том, что если сосед захватит часть сада, этот вопрос придется решить – лишнее тому подтверждение. Киев не собирается отказываться от своих целей по возвращению Крыма, Донбасса и Новороссии. И России надо всегда об этом помнить», – заключила она.

    Главное
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки
    В БРИКС рассматривают 15 государств в качестве партнеров
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    Посол Келин раскрыл манипуляции МИ-5 в обвинениях России
    Константинов: Скифское золото на Украине может исчезнуть
    Синоптики назвали время прихода в Москву климатической зимы

    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше нарушили табу в отношении украинцев

    Военные власти Польши недовольны тем, как украинцы воюют, и тем, что многие из них вообще не рвутся на фронт. Это противоречит главной роли Украины в конфликте, поэтому украинцев будут из Польши постепенно выдавливать. Для этого им изменят имидж: место народа-героя и народа-жертвы должен занять народ-нахлебник. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............