Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Зеленский призвал страны Запада готовить бригады для замены ВСУ
Зеленский предложил странам Запада готовить бригады для замены уставших бойцов ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО призвал другие страны готовить бригады, которые смогут заменить уставших украинских военных на поле боя.
«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – заявил Зеленский, сообщает издание «Страна».
Ранее Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО. Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил Зеленский на саммите Евросоюза. Позже неназванный украинский чиновник заявил газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ), что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если Украину не позовут в НАТО.
Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.