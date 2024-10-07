Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине

Tекст: Антон Антонов

Жданова заявила, что альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией, разрабатывая региональные планы «обороны» и ставя конкретные задачи для всех военных командований. Она отметила, что проводятся логистические испытания для переброски войск и вооружений через Атлантику на «восточный фланг», передает РИА «Новости».

Жданова подчеркнула, что НАТО постоянно отрабатывает варианты военного конфликта с Россией в различных регионах, от Арктики до Черного моря. Она также отметила, что на украинском направлении осуществляются провокационные шаги, включая увеличение дальности поставляемых ракет и обсуждения возможной отправки натовских войск на Украину, в чем особенно активна Франция.

«Эта «игра» может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», – сказала она.

«Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом», – заявила Жданова. Она подчеркнула важность вносимых корректировок в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые, по словам Ждановой, должны рассматриваться в качестве сигнала для недружественных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.