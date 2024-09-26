Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

Ядерная доктрина России заставит Запад разделить ответственность за агрессию Украины

Tекст: Олег Исайченко

Президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – цитирует Путина сайт Кремля.

По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин. Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.

Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg. В статье указано, что заявление главы государства было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России. «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО». Он призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

Зампред Совбеза считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения. «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

Как отмечают аналитики отраслевого Telegram-канала «Ватфор», из новых положений доктрины уже сейчас можно сделать некоторые выводы. Благодаря изменениям «наш главный противник в лице США не имеет возможности воевать с нами напрямую, а также не может накачать прокси в достаточной степени, чтобы переломить ход конфликта», пишут эксперты. «Вместо этого США и их союзники вынуждены стоять в стороне и наблюдать, как их прокси медленно проигрывает», – подчеркивают они.

«Прокси в лице Украины весьма изобретательно ищет наши слабые места и стремится побольнее нас ударить. Вполне допускаем, что по мере ухудшения для ВСУ обстановки на фронте последуют и более отчаянные шаги вроде атак на позиционные районы. Допускаем, что они могут быть результативными. Приведет это к ответному ядерному удару? Полагаем, что нет», – рассуждают аналитики.

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» обращают внимание на назревшую актуальность корректировки доктрины, которая обусловлена в том числе новыми технологиями ведения боевых действий. «Это демонстрируют удары беспилотников ВСУ по объектам российской инфраструктуры и огромные усилия коллективного Запада по разработке новейших технологических решений на базе ИИ для управления массированными налетами БПЛА», – считают эксперты.

«Осознание российским руководством масштабов данной проблемы и перспектив появления у наших противников альтернативы ядерному оружию внушает осторожный оптимизм и веру, что и с нашей стороны готовится разносторонний (не требующий обязательного применения ЯО) ответ», – полагают аналитики.

«Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – указал Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

«Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. –

Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

«Президент продолжает последовательный курс на укрепление безопасности нашей страны. Изменения в ядерной доктрине России – важнейшее и давно назревшее решение», – также считает сенатор Константин Долгов. Среди наиболее значимых обновлений собеседник выделил пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

«Тем самым мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих», – акцентировал парламентарий.

«Воспримет ли Запад этот сигнал – покажет время, – продолжил Долгов. – Ряд государств НАТО явно не хотят прямой военной конфронтации с Россией. А в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы. Правда, сейчас они, что называется, «не заказывают музыку». Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз».

Еще один важный пункт в уточненной доктрине предполагает разворачивание российского «ядерного зонтика» над Белоруссией. «Это принципиальный вопрос, потому что речь идет о безопасности Союзного государства»,

– подчеркнул Долгов. Он напомнил, что на белорусской границе при поддержке США продолжает сколачиваться польско-украинский военный кулак. «Это представляет собой очень серьезный вызов и угрозу», – добавил собеседник.

«Изменения в ядерной доктрине будут способствовать укреплению системы стратегического сдерживания и стратегической стабильности», – считает сенатор. Помимо развития доктринальных установок идет процесс технического и технологического совершенствования нашего ядерного арсенала, также напомнил он.

«В последнее время западные политики часто выступают с призывами снять ограничения для ВСУ на удары вглубь российской территории. На этом фоне изменения ядерной доктрины России стоит рассматривать в том числе как ответ Москвы на враждебные планы США и Европы», – замечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он подчеркнул: ядерное оружие для России – это оружие сдерживания агрессии. Собеседник напомнил, что

на Западе на протяжении более двух лет звучат заявления о якобы неучастии в прямых военных действиях против российской стороны.

Но при этом страны ЕС и НАТО активно помогают Украине вооружением и финансами, они снабжают ВСУ разведданными, а зачастую планируют операции против наших сил.

«Москва не намерена мириться с подобными играми. Запад давно является участником боевых действий против России и в полной мере разделит ответственность за агрессию в случае угрозы суверенитету нашей стране», – акцентировал политолог.

«Причем неважно, будут ли эти враждебные действия заключаться в использовании ядерного или неядерного оружия. Не имеет также значения, будет ли операция проводиться под флагом Украины или НАТО. Фактически агрессия со стороны украинской стороны с участием стран Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение блока на Россию», – заключил Трухачев.