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    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Россия сможет применить ядерное оружие в случае совместного нападения Украины и США
    Reuters: США намерены дополнительно выделить Украине 8 млрд долларов
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    В ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков»
    В Харьковской области разрушили памятник советским воинам-освободителям
    Лавров и глава МИД Китая обсудили в Нью-Йорке украинский кризис
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени
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    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    46 комментариев
    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    23 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией

    Премьер-министр Дании Фредериксен потребовала снять ограничения на удары по России

    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила прекратить обсуждение красных линий и снять запрет на удары западным оружием по территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила желание видеть резкую эскалацию украинского конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что публичная дискуссия о «красных линиях» была ошибочной. Фредериксен предложила прекратить разговоры о красных линиях и снять ограничения на удары западным оружием вглубь России.

    Она отметила, что западные страны не должны бояться принимать более решительные меры против России. По ее мнению, текущие ограничения создают видимость слабости и могут затруднить достижение целей в конфликте.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

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    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    23 сентября 2024, 21:04 • Новости дня
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тыс. долларов
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тыс. долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал выплатить им 20 тыс. долларов за выполненное дело, но исчез после происшествия.

    Два несовершеннолетних жителя Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, сообщает ТАСС. Это происшествие произошло на днях, когда подростки действовали по указанию неизвестного, связавшегося с одним из них через мессенджер. На видео, опубликованных в Telegram-каналах, один из подростков признался, что проник на вертолетную площадку и поджег вертолет по указанию этого человека, в то время как его товарищ снимал происходящее.

    Подросткам пообещали 20 тыс. долларов за выполненную акцию, однако они не получили обещанных денег. После инцидента неизвестный удалил всю переписку, оставив школьников без обещанной награды. Вопросы безопасности на вертолетных площадках региона теперь находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали мужчину, который попытался поджечь автомобиль Росгвардии, когда в транспортном средстве находились сотрудники.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    24 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Северным Ледовитым океаном прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщило Минобороны России.

    Полет проходил над океаном, Восточно-Сибирским морем и морем Лаптевых, его продолжительность составила более 11 часов, указало ведомство, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщало о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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    23 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    Пескова спросили об «инциденте» на испытаниях ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения об инциденте во время испытаний ракеты «Сармат», сославшись на отсутствие информации и отнеся этот вопрос к компетенции военных.

    Он подчеркнул, что в администрации президента нет информации по данному вопросу, подобные темы относятся к компетенции военных структур, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что по вопросам, касающимся испытаний и технических аспектов «Сармата», следует обращаться к военным.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов.

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    23 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Утвержденное обвинение против генерала Попова направили в Тамбовский суд

    ГВП утвердила обвинение генералу Попову и направит дело в Тамбовский гарнизонный суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинение против генерала-майора Попова по делу о мошенничестве и служебном подлоге, материалы направят в Тамбовский суд.

    По информации, переданной ТАСС, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерал-майора Ивана Попова. Бывший командующий 58-й армией находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

    Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что материалы дела будут переданы в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. При этом он подчеркнул, что по закону дело должно рассматриваться в Запорожском военном гарнизонном суде. Буйновский сослался на 47-ю статью Конституции РФ, гарантирующую каждому право на рассмотрение его дела в надлежащем суде.

    Сам генерал Попов выразил уверенность в победе, утверждая, что их позиция основана на законе и Конституции. Он оставил оптимистичное заявление, подчеркнув, что справедливость будет на их стороне.


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    23 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской

    ВСУ атаковали стадион школы в Каменке-Днепровской

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской в Запорожской области, где на момент атаки находились 106 детей, но, по сообщению губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.

    На момент обстрела в здании находилось 148 человек, из них 106 были детьми. Никто из присутствующих не пострадал, все дети были эвакуированы и находятся в безопасном месте, сообщает ТАСС.

    Балицкий в своем Telegram-канале, назвал действия ВСУ преступным обстрелом и подчеркнул, что пострадавших нет. Он также уточнил, что все дети были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. Это событие вызвало волну возмущения в регионе, учитывая опасность, которой подверглись дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли удар по учебным учреждениям, что привело к разрушению и повреждению зданий. В другой раз, при обстреле в ДНР, пострадали эвакуационные колонны и погибли мирные жители. Также сообщалось, что военные силы Украины нанесли многочисленные удары по территории республики, что приводило к разрушению инфраструктуры и гибели людей.

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    23 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» завершил разработку пулемета РПЛ-20

    Концерн «Калашников» завершил создание ручного пулемета РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, «Калашников» завершил разработку нового легкого ручного пулемета РПЛ-20, сообщает ТАСС. Этот пулемет предназначен для эффективного поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Разработка велась в двух вариантах – с длинами стволов 590 мм и 415 мм.

    Пулемет РПЛ-20 оснащен современным оборудованием и приспособлениями, включая складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Это позволяет применять его в различных условиях и с разными задачами. Также предусмотрена возможность установки широкого спектра оборудования, что делает его универсальным для использования военными подразделениями.

    Официальная презентация РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. На выставке специалисты и потенциальные клиенты смогут оценить возможности и функциональность нового оружия.

    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, сообщалось, что Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна и заинтересована в принятии на вооружение этой модели.

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    23 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    В деле главы «Военторга» Павлова появились новые фигуранты

    В деле Павлова выявили двух новых фигурантов по обвинению в хищении

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы продлил до 30 декабря содержание под стражей главы «Военторга» Владимира Павлова и других фигурантов дела о хищении 400 млн рублей.

    Два новых фигуранта были добавлены в дело главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС.

    Суд Мещанского района Москвы продлил арест всем фигурантам дела, включая Павлова, Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили, до 30 декабря.

    Судья Анна Майорова огласила решение о продлении срока содержания под стражей, отметив, что такое решение было принято в связи с необходимостью продолжения расследования. Подробности дела остаются в центре внимания, так как оно связано с крупными суммами и государственными контрактами.

    Обвиняемые, включая Павлова, являются ключевыми фигурами в сфере государственных поставок, и их действия могут иметь значительное влияние на доверие к системе госзакупок. Дело вызывает большой интерес как в юридических кругах, так и среди общественности, так как на кону стоят крупные суммы и серьезные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова, руководителя «Военторга», по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга», а Павлов был задержан.

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    25 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО

    Новый пулемет РПЛ-20 успешно испытали в зоне специальной военной операции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, не потребовалось никаких доработок, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    По его словам, в ходе апробации в зоне специальной военной операции, легкий ручной пулемет РПЛ-20 показал превосходные результаты, передает ТАСС. На полях оборонной выставки ADEX 2024 Лушников заявил: «РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20».

    В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62х39 мм и 5,56х45 мм НАТО. Однако, как отметил Лушников, пока на эти образцы нет разрешительных документов, поэтому они не были представлены на выставке в Баку. Он подчеркнул, что компания понимает потребности рынка и надеется представить полную линейку пулеметов на будущих международных выставках, как только будут оформлены все необходимые документы.

    Ранее концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования.

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск. Сообщалось, Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20.

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    24 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    Ростех впервые показал за рубежом комплекс РЭБ «Лесочек»

    Комплекс РЭБ «Лесочек» презентовали на выставке ADEX-2024 в Азербайджане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках выставки ADEX-2024 в Азербайджане впервые демонстрирует за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», способный подавлять каналы управления БПЛА, сообщили в госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые продемонстрировал за пределами России модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек, передает «РИА Новости».

    Там добавили, что «Лесочек» включает в себя малогабаритные передатчики помех и производится в нескольких модификациях. В Азербайджане был показан вариант, предназначенный для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля, который дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников.

    Остальные модификации комплекса обеспечивают защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Эти устройства могут быть установлены на пути военных колонн, на стоянках и в движении железнодорожных составов. Также предусмотрен носимый вариант комплекса, который отличается небольшими размерами и весом и представляет собой кейс с оборудованием.

    Носимый «Лесочек» рассчитан на защиту охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, может применяться в помещениях для блокировки нежелательных радиосигналов и защиты конфиденциальной информации во время служебных мероприятий.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» разработал новый комплекс радиоэлектронного подавления беспилотников «Серп-ВС6Д», который совмещает в себе функции РЭБ и высокоточный детектор. В дополнение к этому холдинг поставил первые станции тропосферной связи «Гроза», оснащенные обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» также разработала и начала поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от дронов.

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    24 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина по ударам западным оружием

    Песков заявил, что Путин изложил позицию РФ по ударам западным оружием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Позиция России по вопросу применения западного дальнобойного оружия была ясно изложена президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента рекомендовал пересмотреть и перечитать заявление, сделанное Путиным в Петербурге, отмечая, что в нем подробно изложена позиция России, отмечает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что данное заявление объясняет позицию России в связи с возможными решениями Запада по использованию дальнобойного вооружения против РФ. Он заверил, что позиция России выражена весьма доступно и не требует дополнительных разъяснений.

    Напомним, Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что передача Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России.

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