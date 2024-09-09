Какой будет новая ядерная доктрина России

Запад вынуждает Россию перейти к ядерному устрашению

Tекст: Андрей Резчиков

В России продолжают работать над изменением ядерной доктрины. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, актуализации документа требует «нынешняя повестка дня» и «положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада». Он пояснил, что речь идет об отказе Вашингтона и Брюсселя от диалога с Москвой.

Также Запад «продолжает линию по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцирует продолжение горячей войны на Украине». Замглавы МИД Сергей Рябков также отмечал, что корректировка документа происходит на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в рамках СВО, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что уточнения вносятся непосредственно в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В свою очередь глава ведомства Сергей Лавров в конце августа напомнил, что ядерная доктрина России «уточняется», и Вашингтону о российской доктрине «очень хорошо известно».

Военные эксперты также допускали, что обновление документа станет ответом на возобновление полноценных испытания ЯО в США. К корректировке доктрины призвали и в научном сообществе. В интервью «Московскому комсомольцу» ученый-международник Сергей Караганов назвал имеющийся документ «устаревшим» и обвинил его в «расчистке дороги расширению НАТО».

По его оценке, главная цель подобного документа – создание у противника мысли о том, что в случае агрессии он непременно получит ответ в виде ядерного удара. «Если Москва не изменит формулировки в доктрине и не пойдет вверх по «лестнице эскалации», перспективы нас ждут нерадужные», – заметил он.

При этом еще в июне Владимир Путин заявлял, что «Россия думает об изменениях в ядерной доктрине» из-за того, что потенциальные противники понижают порог применения ЯО. Он также добавил, что Москва продолжает развитие ядерной триады «как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире».

При этом одним из «спусковых крючков» для этих размышлений могла стать поставка самолетов F-16 в интересах ВСУ. К слову, еще в мае в МИД заявляли, что Россия будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носителей ядерного оружия, так как эти авиасредства относятся к платформам двойного оснащения.

«К тому же в документе 2020 года в пункте № 19 среди условий применения ядерного оружия Россией не уточнялась дальность запущенных в сторону РФ ракет и их оснащение. Упоминался только тип ракет (баллистические)», – считает Олег Криволапов, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН.

В теории корректировка может заключаться в снятии этого уточнения, допускает эксперт. В итоге речь может пойти о любых ракетах (баллистических, крылатых, гиперзвуковых), любого типа базирования (наземного, воздушного, морского), любой дальности, запущенных в сторону Российской Федерации.

«Нынешняя ядерная доктрина России является сдерживающей и применение оружия относится к категории встречных действий. Если же удар по нам наносится не ядерным оружием, то это должна быть либо экзистенциональная угроза, которая подводит государство на грань существования, либо удар по ядерной инфраструктуре», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

«А сейчас мы находимся на грани того, что американцы передадут ВСУ высокоточные дальнобойные ракеты JASSM, которыми противник сможет бить в том числе по ядерной инфраструктуре. Поэтому мы должны переходить не к сдерживаю, а к ядерному устрашению, чтобы у противника не было даже мыслей о нанесении ударов дальнобойными ракетами по территории России», – считает эксперт. По мнению Клинцевича,

ядерная доктрина «скорее всего будет пересмотрена с точки зрения понижения порога применения ядерного оружия; либо будет четко сформулировано, когда мы можем применять тактическое ядерное оружие, а когда – стратегическое».

Также корректировка наверняка затронет допустимое число носителей ЯО и способов их применения. «И будем ли мы демонстративно проводить ядерные испытания с целью показать противнику, что мы не шутим? Все эти моменты, в том числе связанные с выведением ядерного оружия в Арктику и космос, будут предусмотрены в «Основах», – полагает эксперт.

В то же время эксперт в ядерной сфере Алексей Анпилогов ожидает «консервативного» пересмотра доктрины. «В документе не появится пункта о нанесении превентивного ядерного удара по аналогии с США. Американский документ допускает массу туманных трактовок, которые, мягко говоря, позволяют США первыми нанести ядерный удар», – рассуждает Анпилогов.

«Вверх по лестнице эскалации»

Также эксперты сошлись в том, что сейчас Россия и США поднимаются по «лестнице эскалации», состоящей из 44 ступеней. Эта модель разработана ядерным аналитиком Германом Каном в 1965 году и предназначена для теоретического обоснования допустимости и целесообразности ядерной войны разной степени интенсивности. «Мы находимся примерно на 13-й ступени, это угроза применения тактического ядерного оружия в ограниченном масштабе. 44-я ступень – тотальное уничтожение друг друга», – поясняет Клинцевич.

Спикер не исключил, что в ближайшее время страны поднимутся еще на одну ступень, «но это не значит, что начнется полномасштабный конфликт с НАТО». «Концепция НАТО не исключает ограниченной ядерной войны на территории Европы, о чем писал еще Генри Киссинджер. Разваленная и пылающая Европа, сбежавшие оттуда бизнес и финансы очень бы устроили американцев и британцев», – добавил эксперт.

Кроме того, тема пересмотра ядерной доктрины напрямую связана с новыми рисками в области ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Одноименный договор прекратил действовать после выхода США из соглашения. «Американцы начинают размещать в Европе свои комплексы средней дальности. Речь идет о многоцелевых ракетах SM-6 и крылатых ракетах Tomahawk, которые в том числе могут нести ядерное боеголовки», – отметил Клинцевич.

Для России это серьезная угроза.

«Это повышает риски пропустить удар, поэтому мы, конечно, должны реагировать и создавать точно такие же системы. У нас есть «законсервированные» проекты по размещению «Калибров» в контейнерных установках, а также технологии, которые позволят разместить гиперзвуковые комплексы «Циркон» на наземном шасси», – добавил эксперт.

Корректировка доктрины, соглашается Криволапов, действительно может быть связана в том числе с недавним решением НАТО развернуть в 2026 году в Европе РСМД. «Хотя США заявляют, что эти ракеты неядерные и будут в регионе на ротационной основе, руководство России, скорее всего, будет исходить из наихудшего сценария. Ракеты Tomahawk уже бывали в ядерном оснащении до 2011 года, а ротационное развертывание может превратиться в постоянное, особенно в случае обострения кризиса в отношениях между Россией и НАТО», – сказал собеседник.

По его словам, еще во время распада ДРСМД в 2019 году ряд российских экспертов говорили, что в случае развертывания таких американских ракет в Европе речь может идти даже о переходе Москвы к доктрине упреждающего удара вместо действующей до сих пор доктрины ответно-встречного удара.

«Такое изменение не исключено, но и не гарантировано. Может быть, просто снято уточнение пункта № 19 «Основ» 2020 года о баллистическом типе запущенных ракет, чтобы учесть крылатые и гиперзвуковые ракеты, планируемые НАТО к развертыванию в Европе», – отметил Криволапов.

Также обновленная ядерная доктрина могла бы пополниться пунктом для устранения диспаритета в вопросах противоракетной обороны.

«США подвинули к нашим границам свои наземные и морские комплексы Aegis Ashore. Размещение ракет-перехватчиков с дальностью полета 2,5 тыс. километров существенно ограничивает нас. Поэтому я бы не исключал, что в Латинской Америке могут снова появиться наши радары и перехватчики. Возможно, сейчас обсуждается вопрос об отправке туда наших ракет, новой операции «Анадырь», – предположил Клинцевич.

Анпилогов согласен, что усиление эскалации между Россией и США может привести к некому повторению советской операции «Анадырь» по скрытной доставке и размещению на Кубе в 1962 году атомного оружия. «Вопрос – кто будет новой Кубой? И тогда США вынуждали нас к проведению операции «Анадырь», потому что у СССР был крайне ограниченный арсенал для ответных действий, силы стратегического действия находились в зачаточном состоянии», – напомнил эксперт.

По его словам, весьма уместным может оказаться неочевидный шаг, который не будет напрямую затрагивать «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», но покажет «уязвимость США». Однако, по мнению Криволапова, пространства для маневра на доядерном уровне у России и США пока больше, чем кажется, «и обе стороны это осознают».