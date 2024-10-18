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    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 20:00 • Видео

    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

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    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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