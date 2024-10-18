Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности Перейти в раздел

Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности Перейти в раздел

Украина применила оружие против православия Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности Перейти в раздел

Камала Харрис наконец-то получила по заслугам Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

«Теперь Украина воюет с тремя странами» «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

«План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было? Перейти в раздел