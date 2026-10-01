Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 200-х годах
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Глава Пентагона рассказал о «чистке» генералов и адмиралов в армии США
    В новом бюджете России заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    16 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    1 октября 2026, 03:35 • Новости дня

    Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

    Глава РАН Красников: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность

    Tекст: Антон Антонов

    Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, а ведущие академические институты активно участвуют в его доработке, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Также высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

    По его словам, специалисты работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели лазером.

    Красников рассказал и о другом направлении – средствах поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, облако которых уничтожает беспилотники противника.

    Глава РАН добавил, что развиваются и классические комплексы противовоздушной обороны, включая «Панцири» и другие российские системы. Он подчеркнул, что в каждом из этих направлений ведущие ученые и институты страны принимают самое активное участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о целой линейке российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

    Новейший лазерный комплекс «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России.

    Ранее российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для противодействия беспилотникам, первые образцы которых успешно прошли испытания.

    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    30 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США

    Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя

    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
    @ Boeing/NAVAIR (Public Release SPR-2026-0601)

    Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.

    Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.

    В ходе закрытого конкурса Boeing обошел Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыл из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.

    Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».

    Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.

    Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.

    Ранее министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    30 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции

    Песков: Россия и Турция обсуждают возможное перемещение систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Тема возможного перемещения зенитных ракетных систем С-400 из Турции стоит на повестке дня, ведется соответствующая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию о контактах по возможному перемещению систем, отметив, что «такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва может согласиться на перемещение С-400 из Турции в страну, с которой у России дружественные отношения.

    В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который был доставлен летом и осенью 2019 года.

    США призывали Анкару отказаться от этих комплексов в пользу Patriot, однако Турция не пошла на такие уступки. В результате Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров по реэкспорту российских С-400.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Анкара не обращалась к Москве с просьбой разрешить вывоз этих систем.

    На прошлой неделе США пообещали урегулировать спор с Турцией по поводу зенитных ракетных комплексов.

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    30 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием

    Евродепутат Террас: ЕС не может обеспечить оборонные потребности Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Оборонно-промышленный комплекс Евросоюза оказался не в состоянии покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений, констатировал депутат Европарламента Рихо Террас.

    Депутат Европарламента и бывший эстонский генерал Рихо Террас обратил внимание на проблемы военно-промышленного комплекса ЕС. Выступая на Европейском оборонном и космическом саммите в Брюсселе, политик подчеркнул неспособность промышленности удовлетворить текущие потребности, передает РИА «Новости».

    «Европейская оборонная промышленность не готова производить то, что необходимо для поддержки Украины и восполнения военных запасов стран ЕС», – констатировал Террас. В связи с этим он призвал государства Евросоюза приобретать наиболее выгодные образцы военной техники независимо от страны-производителя.

    Европейские предприятия пока не в состоянии обеспечить нужные объемы, темпы выпуска и качество продукции для оперативного наращивания боевой мощи, добавил парламентарий.

    Дефицит вооружений серьезно ограничил возможности европейских лидеров по оказанию военной помощи Украине.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза передать Киеву все имеющиеся арсеналы.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием темпов производства в оборонном секторе.

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    30 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников

    Ростех показал на минском «Иннопроме» комплексную систему защиты от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке в столице Белоруссии продемонстрировали новейшие технологические решения, способные уберечь критическую инфраструктуру от атак дронов и последствий чрезвычайных ситуаций.

    Госкорпорация привезла на мероприятие «Иннопром. Беларусь» уникальную экосистему для охраны предприятий, сообщает пресс-служба организации.

    «Мы показываем в Минске решения, которые повышают безопасность предприятий и специалистов при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников», – отметили представители компании.

    Экспозиция включает три основных элемента. Первый из них представляет собой модульную пассивную защиту «Паутина». Эта пространственная сеть монтируется без сварки и способна перехватывать летящие на огромной скорости аппараты.

    Также разработчики показали мобильные электроподстанции на колесных платформах для быстрого восстановления энергоснабжения при авариях.

    Третьим компонентом стали модульные убежища гражданской обороны «Куб-М». Один такой контейнер площадью 25 квадратных метров вмещает до 50 человек и выдерживает фугасный взрыв при усилении бетонными блоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Жнец».

    Летом госкорпорация «Ростех» наладила серийный выпуск мобильных убежищ для защиты работников предприятий от взрывов.

    Ранее компания «РТ-Проектные технологии» показала модульную конструкцию «Паутина» для перехвата тяжелых дронов.

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    30 сентября 2026, 07:39 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350

    Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные зарубежные заказчики интересуются возможностью локализации производства разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    «Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.

    По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».

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    30 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Беженцы устроили массовую драку с мачете в центре нидерландского Арнема

    GeenStijl: В Нидерландах беженцы устроили массовую драку с применением мачете

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр нидерландского города Арнем Ахмед Маркуш потребовал выдворить из страны молодых просителей убежища, устроивших массовую драку с применением ножей и мачете на центральной площади.

    Массовая потасовка между просителями убежища произошла вечером во вторник на площади Коренмаркт в центре Арнема. Несколько компаний молодых людей вступили в конфликт, в ходе которого один из участников беспорядочно наносил удары мачете, сообщил портал GeenStijl.

    По данным телеканала NOS, сигнал о беспорядках поступил в полицию около 21:30. В результате инцидента один человек получил ножевые ранения в грудь, плечо и спину и был госпитализирован.

    Правоохранительные органы направили в центр города усиленные наряды и задержали по меньшей мере троих подозреваемых, отмечает ТАСС.

    Мэр Арнема Ахмед Маркуш заявил, что в беспорядках участвовали молодые беженцы, в том числе несовершеннолетние. Градоначальник подчеркнул, что этим людям нечего делать в Нидерландах и они должны покинуть страну. Власти города ранее неоднократно обращали внимание на проблемы с безопасностью из-за кочующих просителей убежища, которые регулярно устраивают драки и поножовщину в районе центрального вокзала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинских беженцев обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

    В феврале нидерландские власти инициировали расследование случаев эксплуатации приезжих с Украины.

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    30 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования

    Новую версию дрона Supercam S180 научили создавать цифровую карту местности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики представили новую версию беспилотника-разведчика Supercam S180, которая способна оперативно передавать командованию цифровую карту местности при проведении разведки в глубоком тылу.

    О новой модификации дрона сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на международной выставке ADEX 2026 в Баку, передает ТАСС.

    По ее словам, аппарат способен предоставлять детальную карту местности еще во время полета. Полученные данные могут применяться для глубокой разведки, обнаружения замаскированных объектов, оценки состояния дорог и мостов, а также выявления окопов, укреплений и складов.

    Згировская отметила, что информация с S180 может стать более оперативной альтернативой спутниковым данным. Она позволяет планировать огневое поражение и отслеживать изменения обстановки, в том числе ретроспективно. Использование системы с фотонагрузкой снижает влияние человеческого фактора, так как позволяет детально изучить кадры аэрофотосъемки в любой момент.

    В компании уточнили, что скорость фотосъемки регулируется автоматически в зависимости от скорости полета беспилотника, а данные передаются в высоком качестве в режиме реального времени на наземную станцию управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что иностранные заказчики заинтересовались производством российских дронов Supercam S350.

    В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam на выставке в Баку.

    В январе БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    30 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Европейский газ резко подешевел до 800 долларов

    Стоимость газа на бирже в Европе опустилась до 800 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов на газ опустилась на 2%, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов сентября опускаются на 2%, почти достигая 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 809,1 доллара, а к 9.00 мск показатель составил 800,5 доллара.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 819,2 доллара за тысячу кубометров. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    К новому удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября цены пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго превышали тысячу долларов.

    В конце августа эксперты не исключали, что зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. К 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость топлива стабилизировалась ниже психологической отметки в 1000 долларов.

    При этом аналитики спрогнозировали зимний скачок котировок до 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

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    30 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Европу обвинили в запугивании граждан мифической угрозой из России

    Дипломат Жданова заявила о навязывании Европой мифа о российской угрозе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Европейские государства целенаправленно раздувают ситуацию, навязывая населению миф о некой исходящей от Москвы опасности, рассказала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Со стороны европейских стран идет целенаправленное раздувание ситуации. Они продолжают убеждать своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к боевым действиям, к войне против России», – заявила дипломат в ходе закрытого заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова также подчеркнула, что цель подобных действий заключается в рутинизации и нормализации критического сценария в общественном сознании европейцев, передает РИА «Новости».

    По ее словам, курс западных стран на разжигание конфликта совершенно очевиден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией.

    При этом военные расходы некоторых стран Европейского союза приближаются к показателям перед Второй мировой войной.

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    30 сентября 2026, 06:58 • Новости дня
    ОБСЕ запретила российской правозащитнице выступать онлайн на конференции

    ОБСЕ отказала правозащитнице из России в онлайн-выступлении на конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правозащитница, глава Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова заявила, что ОБСЕ отказала ей в праве выступить онлайн на запланированной в октябре конференции ОБСЕ по правам человека.

    Правозащитница, глава Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова сообщила, что ОБСЕ отказала ей в праве выступить онлайн на предстоящей конференции, передает РИА «Новости».

    «Поскольку представители международного движения миротворчества «Женский диалог» не смогут лично принять участие в сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, запланированной с 5 по 15 октября, мы обратились и к Генеральному секретарю ОБСЕ, и директору бдипч по правам человека, чтобы мы имели такое право принять участие в онлайн-режиме. Мы хотели онлайн транслировать нашу позицию, раз мы не можем сделать это в очном порядке», – пояснила она.

    Польша фактически заблокировала очное участие российской делегации, не отреагировав на запрос о выдаче виз. Семерикова отметила, что практика дистанционного участия в сессиях организации существует давно, однако директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (бдипч) в ответном письме заявила об обратном.

    Правозащитница выразила уверенность, что организаторы боятся услышать правдивую позицию российского гражданского общества. Сейчас она пытается обжаловать отказ, направив обращение Генеральному секретарю ОБСЕ. Ежегодная конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет в Варшаве с 5 по 15 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году польские власти аннулировали визы российским экспертам перед конференцией ОБСЕ в Варшаве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Варшаву в дискриминации делегаций. В сентябре текущего года российское внешнеполитическое ведомство констатировало глубокий кризис внутри этой международной организации.

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    30 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду новейший тральщик «Семен Агафонов»

    В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Семен Агафонов»

    Tекст: Мария Иванова

    На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего морского тральщика «Семен Агафонов» проекта «Александрит».

    Корабль стал 12-м в серии проекта 12,7 тыс., построенным для нужд ВМФ России, передает ТАСС.

    Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что корабли этого проекта успешно выполняют задачи во всех морях страны.

    По его словам, освоение сложнейшей технологии строительства серийных кораблей подтверждает правильность решений руководства флота и судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный».

    В апреле в Петербурге заложили новый морской тральщик «Дмитрий Глухов».

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