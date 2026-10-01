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Молдавия оказалась не в силах самостоятельно обеспечить себя базовыми продуктами
Национальное бюро статистики Молдавии зафиксировало хронический дефицит базовых продуктов – молока, мяса, картофеля и овощей, покрываемый за счет импорта из-за рубежа, свидетельствуют данные ведомства.
Собственное производство не покрывает внутренние потребности страны – необходимый объем овощей, мяса, картофеля и молока восполняется за счет импорта, передает РИА «Новости».
Согласно материалам ведомства, в 2025 году уровень покрытия внутренних потребностей молоком составил лишь 57%, картофелем – 65%, мясом – 76%, овощами – 85%. Наибольший дефицит зафиксирован в молочной отрасли: внутренний выпуск составил 282,5 тыс. тонн, а импорт вырос на 15% – до 214,7 тыс. тонн. Производство мяса за год сократилось на 11%, почти до 115 тыс. тонн.
При этом сбор овощей вырос на 13% и достиг 282 тыс. тонн, хотя их импорт также увеличился – на 16%, до 84,4 тыс. тонн. Урожай картофеля поднялся на 10%, до 148,6 тыс. тонн.
В сегменте зерновых культур и садоводства республика, напротив, сохраняет профицит: сбор зерна вырос на 34% и составил 2848,8 тыс. тонн, превысив внутренние потребности населения вдвое, а производство фруктов, ягод и орехов достигло 633,9 тыс. тонн, что превышает норму потребления в 1,7 раза.
По ретроспективным данным того же бюро, нынешние объемы выпуска продовольствия кратно уступают историческим максимумам. В 1990 году производство молока в республике достигало более 1,5 млн тонн, а мяса – свыше 300 тыс. тонн в год, что превышает показатели 2025 года более чем в пять и почти в три раза соответственно. Урожай овощей в тот период превышал 1 млн тонн ежегодно.
Молдавия несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%, а к концу 2023 года власти смогли взять ситуацию под контроль. В декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%, а по итогам 2025 года, несмотря на цель Нацбанка удержать показатель на уровне не выше 6,5%, она достигла 7,8%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии решили продлить ограничения на импорт украинского зерна до 2027 года для защиты внутреннего рынка.
Сельхозпроизводители выразили недовольство льготами на транзит украинского зерна, опасаясь обвала внутренних цен.