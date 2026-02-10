У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.15 комментариев
Дрон Supercam S350 прозвали ночным кошмаром ВСУ
Российский разведывательный беспилотный комплекс Supercam S350 на Украине прозвали кошмаром ВСУ, сообщил официальный представитель ГК «Беспилотные системы» в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Российский разведывательный беспилотник Supercam S350 получил прозвище «кошмар ВСУ» на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказал официальный представитель компании «Беспилотные системы» на международной выставке World Defence Show 2026, проходящей в Эр-Рияде.
«О российском беспилотнике Supercam S350 очень много пишут в иностранной прессе, в частности, в украинской. Они называют аппарат «ночным кошмаром украинской армии». Со стороны противника чувствуется определенное уважение. Раз боятся, значит, уважают», – отметили в организации.
Представитель компании добавил, что высоко ценит постоянные отзывы с обеих сторон конфликта, а также подчеркнул, что беспилотник регулярно дорабатывается и совершенствуется на основе боевого опыта.
На выставке «Беспилотные системы» представили широкий ассортимент своих разработок. Помимо флагманского Supercam S350, в экспозиции был показан скоростной разведывательный дрон S180, который способен уклоняться от атак дронов-камикадзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.
Россия впервые продемонстрировала за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».
Компания ZALA впервые представила беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.