    Как родился двигатель для ВСМ Москва – Петербург
    Умер Генрих Падва
    Генсек ООН раскритиковал показатель ВВП
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    Токаев сообщил о завершении суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    10 февраля 2026, 09:41 • Новости дня

    ВСУ потеряли взвод элитного полка после отключения Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взвод элитного полка ВСУ «Скала» исчез в Днепропетровской области после отключения Starlink, сообщили в российских силовых структурах.

    Взвод элитного полка ВСУ «Скала» пропал в Днепропетровской области после отключения спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что отключение оборудования привело к потере контроля над подразделением.

    «Отключение Starlink привело к потере Киевом взвода солдат полка «Скала» на территории Днепропетровской области. Они исчезли», – отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ сообщили о прекращении работы системы Starlink по всей линии фронта.

    Военные Украины подвергли критике министра обороны страны за сложившуюся ситуацию со Starlink.

    ВСУ ранее сталкивались со сбоями в работе терминалов Starlink.

    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    7 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    7 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине

    Москалькова рассказала о пытках и гибели российских пленных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, отметив нарушения международных норм обращения с пленными.

    Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.

    Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.

    Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

    7 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    7 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    @ Корпорация «ЭЛКОР»

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области, заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

    Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о ночном ударе России по самой крупной в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. Эта подстанция играет ключевую роль в распределении электроэнергии по западным регионам Украины, объединяя мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансируя энергоснабжение за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, пишет украинское издание «Страна».

    Кроме того, объект отвечает за прием импортируемой из Евросоюза энергии и аварийно-диспетчерской помощи. Нарушение работы подстанции грозит перебоями с электроснабжением и риском дефицита мощности в регионе, отметил Игнатьев. По его словам, в ближайшие четыре дня в украинской энергетике ожидаются серьезные трудности.

    «На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт помощи от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», – заявил Игнатьев.

    Ранее сообщалось, что Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена.

    Критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК на Украине.

    7 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтоженная в зоне СВО диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была вооружена в основном автоматами Калашникова, сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

    По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».

    «Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.

    Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.

    Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.

    В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.

    7 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    @ Официальный канал губернатора Белгородской области в Мах

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

    Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.

    Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.

    Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.

    Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».

    С утра круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

    8 февраля 2026, 04:06 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской области Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Одессе «поражен объект врага после налета «Гераней», начался пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы. В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    8 февраля 2026, 03:58 • Новости дня
    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине

    Politico: Ключевым советником в Белом доме по переговорам об Украине был Бейкер

    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос, пишет Politico.

    Согласно данным Politico, Бейкер, сотрудник совета нацбезопасности США, занимает заметную позицию в разработке внешнеполитического курса страны, в частности по направлению Украины, передает РИА «Новости».

    Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам».

    Газета также отмечает, что Бейкер свободно говорит на русском, болгарском и персидском языках.

    По информации издания, Бейкер принимал участие в подготовке речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

    Кроме того, в июне он находился в Ситуационной комнате Белого дома, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за ударами по ядерным объектам Ирана, а также был задействован в планировании операций против хуситов и разработке ответных мер на напряженность между Индией и Пакистаном.

    Источники издания предполагают, что с учетом текущего политического курса Бейкер может получить еще большее влияние в формировании политики США, особенно в вопросах пересмотра обязательств Вашингтона в Европе и отношения к НАТО при поддержке Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

    Весной Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.

    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    7 февраля 2026, 22:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    @ Eve Baker/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянской области с применением дальнобойных ракет «Нептун» и систем реактивного залпового огня Himars, пострадали двое мирных жителей, повреждена церковь, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате атаки были нарушены тепло- и энергоснабжение в семи муниципальных образованиях региона. Сейчас специальные и аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества и тепла.

    В Выгоничском районе в результате удара ранены двое мирных жителей. По словам губернатора, пострадавшие мужчины были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

    Кроме того, снаряды повредили частные жилые дома, административное здание и церковь. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека. Повреждения получили два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов.

    Как родился двигатель для ВСМ Москва – Петербург

    В России созданы первые образцы энергетической установки, которая буквально станет двигателем высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Речь идет о новом тяговом электродвигателе ТАД 650. Почему его производство прямо связано с российской нефтегазовой отраслью – и какие сложности пришлось преодолеть создателям агрегата? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

