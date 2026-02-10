  • Новость часаВ России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
    10 февраля 2026, 09:31 • Новости дня

    Politico: Фон дер Ляйен смягчила позицию по созданию разведки ЕС из-за Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за споров с главой евродипломатии Каей Каллас пересмотрела свои намерения по созданию нового разведывательного органа, который она планировала возглавить, сообщает Politico.

    По данным Politico, планы создания нового разведывательного органа в Евросоюзе были пересмотрены после разногласий между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что причиной стали разногласия между фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

    Издание сообщает, что фон дер Ляйен решила смягчить свои планы по усилению контроля над обменом разведывательной информацией внутри Евросоюза. В результате, большая часть обмена разведданными будет передана европейскому разведывательному центру INTCEN, который входит в структуру Европейской службы внешних связей (EEAS).

    Это решение позволит Кае Каллас, возглавляющей EEAS, сохранить больший контроль над работой европейской разведки, отмечает Politico.

    Еврокомиссия рассматривала возможность создания нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

    Представители дипломатической службы ЕС выступали против этой инициативы из-за опасений за свои ведомства.

    Внутренние конфликты между главой евродипломатии Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен назывались реальной угрозой для Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    Комментарии (11)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Комментарии (8)
    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    Комментарии (5)
    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт заявил всего четыре рейса в году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В текущем году финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия.

    Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии может обслужить до конца года всего четыре чартерных рейса. Причиной кризиса стало полное прекращение потока туристов из России, что поставило аэропорт под угрозу полного закрытия.

    Работник аэропорта уточнил в беседе с ТАСС, что до конца года запланированы только два чартерных рейса туда-обратно: на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября. Сейчас других рейсов не ожидается, и перспективы наращивания трафика отсутствуют.

    Он также отметил, что диспетчерская вышка аэропорта, закрытая в октябре прошлого года, не будет работать минимум до конца 28 марта. В этот период возможно выполнение лишь разовых рейсов по отдельным заявкам, а стандартное сопровождение полетов не осуществляется.

    Зимой аэропорт не проводит регулярную уборку взлетно-посадочной полосы от снега, так как ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса. Чистка полосы производится только под конкретные разовые полеты. Единственным работающим объектом остается ресторан в пассажирском терминале, который открыт по будням

    До этого сообщалось, что более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Ранее жители Финляндии рассказали, как изменилась их жизнь у закрытой уже третий год границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России, особенно из Петербурга.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к служебным мобильным номерам и именам части персонала Еврокомиссии получили злоумышленники после атаки на мобильную инфраструктуру организации, о похищении сообщили в самой ЕК.

    Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

    В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

    До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть, это первый случай, когда ЕС нацелится на порты в третьих странах, следует из документа, с которым ознакомилось Reuters.

    В частности, ЕС намерено добавить Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в санкционный список, запретив компаниям и частным лицам ЕС осуществлять операции с любым из портов, передает Reuters.

    Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, он был разработан совместно дипломатической службой ЕС, Еврослужба внешних связей и Европейской комиссией и был представлен странам ЕС в понедельник.

    Для принятия санкций ЕС в качестве закона требуется единогласие. В пятницу, 6 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций включает общесекторальные ограничения и переход от предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Пакет также вводит новые запреты на импорт таких металлов, как никелевые слитки, железные руды и концентраты, нерафинированная и обработанная медь и различный металлический лом, включая алюминий. Также будет запрещен импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий.

    Это предложение впервые предусматривает использование средства защиты от обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения предусматривают запрет на продажу в Кыргызстане металлорежущих станков и средств связи для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.

    ЕС также предложил добавить два кыргызских банка «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» в санкционный список за предоставление услуг по использованию криптоактивов в России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, исключив при этом двух китайских кредиторов.

    В случае одобрения банкам, включенным в список, будет запрещено осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.

    К своей системе санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, Еврослужба внешних связей предложила добавить 30 физических лиц и 64 компании. В их число входит «Башнефть», дочерняя компания российского нефтяного гиганта «Роснефть», а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе два крупных предприятия, контролируемых «Роснефтью», в Туапсе и Сызрани.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России в ноябре 2025 года. Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Евросоюз обсуждает также идею отмены потолка цен на российскую нефть.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит включение членства Украины в блоке в мирное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разрабатывает различные сценарии для закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока, сообщает Bloomberg.

    Евросоюз готовит несколько вариантов включения вопроса о членстве Украины в блоке в будущее мирное соглашение, передает РИА «Новости».

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что среди рассматриваемых вариантов – обеспечение Киева защитой на начальном этапе, аналогичной той, которую получают страны при вступлении в ЕС.

    Собеседники агентства уточнили, что Украина может получить немедленный доступ к ряду прав, которыми обладают полноправные члены блока. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине четкие сроки для выполнения всех необходимых условий на пути к официальному принятию в ЕС.

    Среди других предложений фигурируют продолжение текущего процесса вступления, введение переходного периода или постепенное членство. Источники агентства отмечают, что эти варианты обсуждаются как часть переговоров по мирному соглашению.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС действительно входит в повестку переговоров по мирному урегулированию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, а страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    Комментарии (0)
