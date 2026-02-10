Politico: Фон дер Ляйен смягчила позицию по созданию разведки ЕС из-за Каллас

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, планы создания нового разведывательного органа в Евросоюзе были пересмотрены после разногласий между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что причиной стали разногласия между фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Издание сообщает, что фон дер Ляйен решила смягчить свои планы по усилению контроля над обменом разведывательной информацией внутри Евросоюза. В результате, большая часть обмена разведданными будет передана европейскому разведывательному центру INTCEN, который входит в структуру Европейской службы внешних связей (EEAS).

Это решение позволит Кае Каллас, возглавляющей EEAS, сохранить больший контроль над работой европейской разведки, отмечает Politico.

Еврокомиссия рассматривала возможность создания нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Представители дипломатической службы ЕС выступали против этой инициативы из-за опасений за свои ведомства.

Внутренние конфликты между главой евродипломатии Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен назывались реальной угрозой для Евросоюза.

