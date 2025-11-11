Financial Times сообщил о планах Еврокомиссии создать новую разведку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия приступила к рассмотрению вопроса о создании нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Financial Times.

Как отмечается, данный шаг призван повысить уровень использования информации, получаемой различными национальными разведслужбами членов Евросоюза. Сообщается, что формально проект новой службы пока не представлен вниманию всех стран ЕС, а его концепция находится на стадии обсуждения, сроков реализации не установлено.

По информации источников издания, структура ведомства может строиться за счет участия сотрудников национальных разведок стран ЕС. Однако этот план вызывает обеспокоенность среди высокопоставленных представителей дипломатической службы Евросоюза, отвечающих за работу европейского разведцентра INTCEN.

В публикации подчеркивается, что дипломаты опасаются возможного дублирования функций между новым органом и действующим разведывательным центром ЕС, что может поставить под угрозу дальнейшее существование INTCEN.

