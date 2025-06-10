Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
ЕС создал собственную базу киберугроз ради независимости от США
ЕС объявил о запуске европейской базы данных уязвимостей в кибербезопасности
ЕС создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве, чтобы снизить зависимость от американских данных на фоне сокращения финансирования США подобных проектов, заявил Financial Times генеральный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.
Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности. Генеральный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар сообщил в интервью Financial Times, что инициатива связана с уменьшением финансирования подобных международных проектов из Соединенных Штатов, передает ТАСС.
По словам Лепассаара, европейское сообщество должно активнее работать в сфере кибербезопасности на фоне сокращения поддержки со стороны США. Представитель ENISA отметил, что американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) ожидает сокращения персонала, проект бюджета на 2026 год предусматривает увольнение более одной тысячи сотрудников и урезание бюджета почти на 495 млн долларов.
Лепассаар подчеркнул, что Европа стремится не только укреплять внутреннюю защиту, но и усиливать глобальную систему управления уязвимостями. Он добавил, что в последние годы количество кибератак значительно выросло, при этом особую обеспокоенность вызывают системы здравоохранения и управления сточными водами, где требуется первоочередное внимание.
Ранее стало известно, что власти США планируют урезать финансирование агентства кибербезопасности на 491 млн долларов.
В то же время страны БРИКС намерены заключить соглашение по кибербезопасности.